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6 октября 2026, 16:01 Читати українською

Украина и Чехия готовят новые льготы для бизнеса: кто сможет воспользоваться налоговыми и таможенными освобождениями

Верховная Рада рассматривает законопроект № 0395 о ратификации соглашения между Украиной и Чехией о техническом и финансовом сотрудничестве. Документ должен упростить реализацию в Украине чешских программ помощи, в частности, благодаря налоговым и таможенным увольнениям. Законопроект зарегистрировали 1 октября 2026 года, сейчас он находится на проработке в парламентском комитете.

Верховная Рада рассматривает законопроект № 0395 о ратификации соглашения между Украиной и Чехией о техническом и финансовом сотрудничестве.
Прага готовит техническую помощь Украине
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Соглашение, подписанное 25 июня 2026 года, будет носить рамочный характер. Она будет распространяться на программы и проекты технической и финансовой помощи, полностью или частично финансируемые Чехией и реализуемые в Украине.

Речь идет, в частности, о передаче технологий и ноу-хау, обучении и консультациях, поставках оборудования и материалов, а также грантах на финансирование товаров, работ и услуг. Для каждого конкретного проекта стороны будут заключать отдельные договоренности.

Какой бизнес может извлечь выгоду

Наиболее непосредственно сделка может быть интересна украинским компаниям, которые будут работать подрядчиками или поставщиками в рамках чешских проектов.

В частности, потенциальными участниками могут быть:

  • строительные и инженерные компании — если чешская помощь будет предусматривать строительство, реконструкцию или восстановление объектов;

  • производители и поставщики оборудования — для проектов, где финансируется закупка техники, материалов или оборудования;

  • ИТ- и технологические компании — если помощь предполагает внедрение новых технологий, цифровых решений или передачу ноу-хау;

  • консалтинговые, образовательные и тренинговые компании — в проектах с обучением, консультациями и подготовкой специалистов;

  • логистические и сервисные компании — если они вовлекаются в поставку товаров, оборудования или других ресурсов в рамках конкретного проекта.

Главное потенциальное преимущество для такого бизнеса — возможность работать в проектах, финансируемых чешскими грантами или иной помощью, с применением предусмотренных соглашением налоговых и таможенных механизмов.

В то же время, это не означает, что любая компания, поставляющая товар для чешского партнера, автоматически освобождается от налогов. Льготы привязаны именно к программам и проектам, подпадающим под действие соглашения, а конкретные условия будут определяться отдельными договоренностями.

Что изменится для товаров и оборудования

Для реализации таких проектов предполагается освобождение от налогов, пошлин, сборов и других аналогичных платежей при ввозе в Украину и поставке товаров, связанных с программами.

Оборудование и другие необходимые товары можно будет временно ввозить без уплаты соответствующих таможенных платежей, а по завершении проекта вывозить обратно.

При этом налоговое увольнение не будет безусловным при продаже такого имущества в Украине. Если товар отчуждают на таможенной территории Украины, он будет облагаться налогом по украинским правилам. Исключение возможно, если покупателем станет другое лицо, также имеющее право на соответствующее увольнение.

Льготы и вознаграждение для чешских экспертов

Чешским специалистам, которые будут направляться для реализации проектов, планируется упростить пребывание в Украине.

Для них и членов семей предусмотрено бесплатное и безотлагательное оформление долгосрочных виз без консульского сбора, а также бесплатное оформление необходимых документов, включая вид на временное проживание.

Эксперты также смогут открывать банковские счета в Украине и пользоваться ими в соответствии с валютным законодательством.

Кроме того, каждому чешскому эксперту разрешат ввезти один автомобиль без уплаты налогов и пошлин. Однако использовать его можно будет только в течение срока работы в Украине, после чего транспортное средство необходимо вывезти.

Соглашение также предусматривает освобождение от НДФЛ и других прямых налогов и сборов по зарплате и вознаграждению, которое чешские эксперты будут получать в рамках соответствующих программ и проектов.

В то же время, документ не изменяет действующие правила по Конвенции между Украиной и Чехией об избежании двойного налогообложения. При несоответствии между международными договорами будут применяться соответствующие положения налоговой конвенции.

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Какие проекты охватит сделка

Документ не устанавливает конкретную сумму чешской помощи. Финансирование, список работ, продуктов и услуг и права участников будут определяться раздельно для каждого проекта.

Поэтому для украинского бизнеса потенциальная выгода заключается не в общей налоговой льготе, а в возможности приобщаться к проектам, финансируемым Чехией, и пользоваться специальными механизмами, предусмотренными для их реализации.

После ратификации соглашение должно создать единые правила для таких программ, включая их регистрацию, таможенное оформление, налогообложение и работу чешских специалистов в Украине.

Как мы писали, Чехия перестала оказывать временную защиту украинским мужчинам призывного возраста

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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