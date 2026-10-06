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6 октября 2026, 15:43 Читати українською

$238,7 тыс. на человека: какой город стал самым богатым в мире по ВВП на жителя

Сан-Хосе в Калифорнии занял первое место среди самых богатых городов мира по ВВП на душу населения. По данным Oxford Economics Global Cities Index 2026, показатель города составляет $238,7 тыс. на одного жителя. Об этом говорится в данных Visual Capitalist.

Сан-Хосе в Калифорнии занял первое место среди самых богатых городов мира по ВВП на душу населения.
Сан-Хосе в Калифорнии занял первое место среди самых богатых городов мира по ВВП на душу населения.
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Рейтинг охватывает 40 городов с самым высоким ВВП на душу населения среди участников индекса. Расчеты базируются на показателях ВВП и численности населения за 2025 год.

Кто вошел в топ-10

Вторым стал Сан-Франциско с показателем $181,9 тыс. на человека. Далее расположились Дублин — $159,7 тыс., Базель — $156,3 тыс. и Сиэтл — $152 тыс.

В первую десятку также вошли Люксембург, Женева, Бостон, Цюрих и Нью-Йорк.

Топ-10 выглядит так:

  1. Сан-Хосе — $238,7 тыс.
  2. Сан-Франциско — $181,9 тыс.
  3. Дублин — $159,7 тыс.
  4. Базель — $156,3 тыс.
  5. Сиэтл — $152,0 тыс.
  6. Люксембург — $147,4 тыс.
  7. Женева — $144,4 тыс.
  8. Бостон — $135,3 тыс.
  9. Цюрих — $131,5 тыс.
  10. Нью-Йорк — $129,3 тыс.

США доминируют в рейтинге

Американские города занимают 27 из 40 позиций, то есть более двух третей рейтинга.

В список попали не только крупнейшие технологические центры, но и города с высокой концентрацией финансовых, медицинских, энергетических и профессиональных услуг.

Среди них — Солт-Лейк-Сити, Дарем, Вашингтон, Денвер, Остин, Нашвилл, Де-Мойн и другие.

Почему лидирует Кремниевая долина

Сан-Хосе и Сан-Франциско получили высокие позиции за счет концентрации технологических компаний и высокопроизводительных отраслей.

ВВП на душу населения здесь значительно выше, чем у большинства крупных мегаполисов, поскольку относительно небольшое население генерирует очень большой объем экономической добавленной стоимости.

Европа тоже имеет сильные позиции

Среди европейских городов особенно выделяются Дублин, Базель, Люксембург, Женева и Цюрих.

Швейцария представлена сразу несколькими городами: Базелем, Женевой, Цюрихом, Берном и Лозанной.

Их высокие показатели объясняются сочетанием относительно небольшой численности населения и концентрацией дорогостоящих секторов — фармацевтики, финансов, технологий и профессиональных услуг.

Кто представлен за пределами США и Европы

За пределами Северной Америки и Европы в топ-40 попали всего несколько городов.

Сингапур занял 36-е место по ВВП на душу населения около $99,4 тыс., Даммам — 39-е из $97,1 тыс., а Перт замкнул рейтинг с показателем около $97 тыс.

Таким образом, рейтинг показывает не просто размер городской экономики, а то, сколь большой экономический объем приходится на одного жителя. Именно поэтому отдельные технологические и финансовые центры опережают значительно большие мегаполисы.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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