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6 октября 2026, 15:12 Читати українською

Куртки, коробки для пиццы и косметика: какие товары из PFAS ограничат в ЕС с 10 октября

В Евросоюзе с 10 октября 2026 г. вступят в силу новые ограничения по использованию отдельной подгруппы PFAS — PFHxA, ее солей и родственных соединений. Речь идет не о полном запрете всех PFAS, а об очередном этапе поэтапного ограничения так называемых «вечных химикатов», которые очень медленно разлагаются и могут накапливаться в окружающей среде и организме человека, пишет Аusnews.de.

В Евросоюзе с 10 октября 2026 г.
В Евросоюзе с 10 октября 2026 г. вступят в силу новые ограничения по использованию отдельной подгруппы PFAS — PFHxA, ее солей и родственных соединений.
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Какие товары попадут под ограничение

Новые правила будут касаться товаров, в которых содержание PFHxA будет превышать установленные нормативы. Среди них:

  • одежда и аксессуары из текстиля, кожи, меха и шкур, в том числе водоотталкивающие куртки;
  • бумага и картон, контактирующие с пищевыми продуктами, например коробки для пиццы и стаканы с покрытием;
  • косметика, в частности отдельные средства по уходу за кожей;
  • бытовые смеси, например водоотталкивающие спреи для обуви и одежды.

При этом речь не идет о том, что все подобные товары автоматически исчезнут с полок. Ограничения относятся к продукции с содержанием конкретных PFAS выше допустимых уровней.

Почему PFAS ограничивают

PFAS — это большая группа пер- и полифтороалкильных соединений, которых насчитываются тысячи.

Их ценят в промышленности за стойкость к воде, жиру и высоким температурам. Именно поэтому такие вещества используются в водоотталкивающей одежде, пищевой упаковке, косметике и других товарах.

Проблема состоит в том, что эти соединения практически не разлагаются естественным путем. Поэтому они накапливаются в почве, воде и пищевых цепях.

Какие сроки действуют для других сфер

Ограничения вводят постепенно.

С 10 апреля 2026 г. уже действуют отдельные запреты на использование PFAS в противопожарных пенах для учений и проверок, а также в определенных государственных пожарных службах.

С 10 октября 2027 г. новые правила распространятся на отдельные виды промышленного текстиля.

Для противопожарных средств в гражданской авиации переходный период продлится до 2029 года.

Полного запрета PFAS пока нет

ЕС пока не вводит полного запрета всех PFAS. Эти вещества все еще используются в сферах, где сложно быстро найти альтернативу, в частности, в медицинской технике и отдельных промышленных технологиях.

Поэтому регулировка двигается поэтапно: сначала ограничиваются конкретные вещества и сферы использования.

Что это значит для покупателей

Производители уже переходят на альтернативные водоотталкивающие покрытия — на основе полиуретана, воска или кремнийсодержащих соединений.

Для потребителей это означает, что на рынке будет все больше товаров с обозначениями типа PFAS-free.

В то же время, старая маркировка не всегда гарантирует отсутствие PFAS, поэтому важно обращать внимание именно на актуальные сертификаты и состав продукции.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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