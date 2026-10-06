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6 октября 2026, 15:25 Читати українською

Украина усилит энергосвязь с Европой: утвержден инвестиционный план на $116,2 млн

Украина планирует привлечь $116,2 млн. инвестиций для усиления энергосвязи с Европой и развития возобновляемой энергетики. План предусматривает строительство нового интерконнектора Черновцы-Сучава, модернизацию высоковольтных подстанций и создание систем накопления энергии мощностью 610 МВт. Об этом 6 октября сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

Украина планирует привлечь $116,2 млн.
Енергосистема України отримає нові потужності: CIF схвалив інвестиційний план на $116,2 млн
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Инвестиционный план Украины на $116,2 млн утвердило правление Climate Investment Funds (CIF) в рамках программы «Интеграция возобновляемых источников энергии» (REI). Он предполагает развитие трансграничных энергетических соединений, наращивание мощностей возобновляемого поколения и систем накопления энергии.

По словам Шмыгаля, реализация программы должна ускорить интеграцию украинской энергосистемы в европейскую энергосеть и способствовать трансформации энергетического сектора.

«Правление CIF одобрило инвестиционный план Украины на сумму 116,2 млн долларов в рамках программы „Интеграция возобновляемых источников энергии“ (REI) для развития трансграничных соединений, наращивания мощностей ВИЭ и систем накопления энергии», — сообщил министр.

Утвержденный инвестиционный план будет реализовываться по двум направлениям — государственному и частному.

Государственные инвестиции

В рамках государственного направления Украина совместно с Всемирным банком и НЭК «Укрэнерго» сформировала инвестиционный пакет ориентировочной стоимостью в $200 млн.

Он, в частности, предусматривает строительство межгосударственного интерконнектора 400 кВ Черновцы-Сучава. Он должен обеспечить дополнительную пропускную способность 880 МВт в направлении Украины и 445 МВт в направлении европейских электросетей.

Планируется модернизация и усиление защиты пяти высоковольтных подстанций, инженерное сопровождение реализации инвестиций, а также модернизация ИТ-, телекоммуникационной и операционной инфраструктуры НЭК «Укрэнерго».

Поддержка частных проектов

Частное направление прорабатывается Международной финансовой корпорацией (IFC) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Он предусматривает поддержку частных инвестиций в автономные системы накопления энергии, обеспечивающие 610 МВт мощности аккумуляторных систем.

Также речь идет о проектах возобновляемой генерации в сочетании с накоплением энергии и других распределенных энергетических решениях.

«Это поможет ускорить интеграцию украинской энергосистемы в европейскую энергосеть, а также усилит трансформацию украинского энергосектора», — отметил Шмигаль.

По его словам, реализация этих проектов будет способствовать повышению устойчивости украинской энергосистемы, которая подвергается целенаправленным атакам со стороны России.

Контракты на €25,6 млн через Фонд поддержки энергетики

В сентябре 2026 года через Фонд поддержки энергетики Украины заключили контракты на поставку критически важного оборудования около €25,6 млн. Часть техники уже работает в пользу энергосистемы, сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

За тот же месяц украинские энергокомпании успели получить оборудование еще примерно на 6,1 млн. евро. Его направляют на то, чтобы держать сеть в работе, быстрее восстанавливать поврежденное и надежнее защищать объекты.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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