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6 октября 2026, 17:00 Читати українською

Google ограничивает бесплатный доступ к Gemini: что останется доступным без оплаты

Google готовит новые ограничения для пользователей Gemini: без подписки сервис будет работать только на самой простой доступной модели, а для использования Pro придется оформить платную подписку. Изменения вступят в силу 9 октября. Об этом пишет Heise online.

Google готовит новые ограничения для пользователей Gemini: без подписки сервис будет работать только на самой простой доступной модели.
Google меняет условия использования Gemini: без подписки останется только упрощенная версия
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С 9 октября пользователи без подписки лишатся доступа к более мощным моделям Gemini. Они смогут пользоваться только Flash-Lite, в то время как доступ к Pro станет привилегией платных тарифов.

По данным Heise online, новые условия Google указаны в документе поддержки. Flash-Lite предназначена для быстрых запросов и более простых задач. Однако она не рассчитана на более сложные сценарии использования Gemini, в частности, написание большого объема кода или создание длинных документов.

Что останется бесплатным

После изменения условий без подписки будет доступна только Flash-Lite. Пользователи смогут и дальше использовать Gemini для быстрого поиска и выполнения простых задач, но доступ к более мощным моделям будет ограничен.

Google меняет условия не только для бесплатных пользователей. Владельцы тарифа AI Plus за 4,99 евро в месяц смогут пользоваться Flash-Lite и Flash, но лишатся доступа к модели Pro.

Пользователям, которые хотят и дальше использовать Gemini Pro, придется перейти на тариф AI Pro за 21,99 евро в месяц. Еще более высокий уровень доступа предлагает AI Ultra — от 99,99 евро в месяц.

Для AI Pro и AI Ultra также доступна функция Deep Think, предназначенная для более сложной обработки задач.

Когда заработают новые ограничения

Новые правила для пользователей без подписки начнут действовать 9 октября. Клиенты тарифа Google AI Plus должны отдельно получить уведомление по электронной почте о том, когда именно изменения вступят в силу для них.

Google также позволяет выбирать уровень усилий модели — низкий, средний или высокий. Более высокий уровень должен улучшать способность Gemini выполнять задачи и формировать более подробные ответы, однако в то же время быстрее расходует доступный лимит использования.

Компания также предлагает AI-кредиты, позволяющие расширять лимиты использования тарифов AI Pro и AI Ultra.

Google изменяет условия доступа к Gemini

Новые ограничения являются очередным изменением условий использования Gemini. Ранее Google уже просматривал лимиты использования своих моделей.

Компания расширяет возможности платных тарифов и тестирует новые модели подписки. В Google отмечают, что развитие таких моделей связано с ростом генеративного искусственного интеллекта и появлением более сложных функций в приложениях.

Отдельно на этой неделе Google представила новую версию ассистента Gemini под названием Argon. Пока он доступен только экспертам по кибербезопасности.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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