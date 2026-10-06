ПриватБанк не смог продать «Днепр-Арену»: на аукцион за 140,7 млн грн не пришел ни один участник

Аукцион по продаже стадиона «Днепр-Арена» и бывшей тренировочной базы ФК «Днепр», принадлежащих государственному ПриватБанку, 6 октября снова не состоялся. Об этом сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на Prozorro.Продажи. На торги не зарегистрировался ни один участник.

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Стартовая цена лота составила 140,7 млн грн без НДС. В него входили стадион, учебно-тренировочная база в Приднепровске и футбольное поле.

Продажа этих активов предусмотрена стратегией и оперативным планом ПриватБанка по управлению проблемными активами, которые не используются в основной деятельности банка.

Как «Днепр-Арена» стала собственностью ПриватБанка

Ранее стадион и тренировочная база принадлежали структурам, связанным с бывшими владельцами ПриватБанка. Имущество перешло банку в счет погашения задолженности по кредитам, выданным до его национализации в 2016 году.

Сам стадион был открыт 14 сентября 2008 года. Его емкость — 31 003 зрителя. Строительство продолжалось с 2005 года. По данным Украинской ассоциации футбола, бюджет строительства составил €65 млн, в то время как во время открытия в 2008 году украинские футбольные источники называли стоимость около €45 млн.

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«Днепр-Арена» уже не в первый раз не находит покупателя

ПриватБанк уже выставлял спортивный комплекс на продажу. В 2022—2023 годах стартовая цена составляла около 113 млн грн, но продать актив не удалось. В 2025 году банк повторно выставлял его на аукцион со стартовой ценой около 150 млн грн.

В январе 2026 года не состоялся и аукцион по аренде «Днепр-Арены» и тренировочной базы из-за отсутствия участников.

Таким образом, очередная попытка ПриватБанка продать большой спортивный комплекс завершилась без результата — на этот раз покупателей не нашлось на лот со стартовой ценой 140,7 млн грн.

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