Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 7 октября на уровне 44,94 грн/$. Американская валюта подешевела на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем. Об этом говорится в данных НБУ.
Доллар отошел от исторического максимума: курс НБУ на 7 октября
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
6 октября официальный курс доллара составил 45,05 грн/$. Таким образом, после выхода выше психологической отметки 45 грн доллар вернулся к снижению.
Как изменился курс евро
Европейская валюта, напротив, укрепилась. На 7 октября НБУ установил курс евро на уровне 50,63 грн/€, что на 15 копеек выше, чем днем ранее.
6 октября официальный курс составил 50,48 грн/€.
Итак, на 7 октября официальные курсы составляют: доллар — 44,94 грн, евро — 50,63 грн.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюты
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 101 незарегистрированный посетитель.
Комментарии