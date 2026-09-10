Топ-5 новостей за четверг: замедление экономики, риск задержки соцвыплат и жесткие правила для бизнеса

Государственная служба статистики усугубила оценку роста реального ВВП Украины во втором квартале 2026 года. По обновленным данным, экономика выросла на 0,4% в годовом исчислении. В предварительной оценке Госстат фиксировал рост на 0,6%.



Министр финансов Сергей Марченко не исключил, что в ближайшее время в Украине возможны задержки с социальными выплатами. Об этом министр заявил на заседании парламентского комитета, где просил депутатов поддержать законопроекты, от которых зависит финансирование со стороны международных партнеров — ЕС и МВФ, пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Украина готовится имплементировать ATAD — правила Европейского Союза против избежания налогообложения, изменяющих подход к защите корпоративной налоговой базы. В 2026 году этот процесс перешел из планов в законодательную фазу: Министерство финансов уже обнародовало первые проекты изменений в Налоговый кодекс.

Украина активно готовит энергосистему к новой зиме, однако Киев остается одним из самых уязвимых мест. Столица может столкнуться с проблемами не только из-за повреждений генерации, но и из-за недостаточного количества резервных источников тепла и электроэнергии.

Акции, облигации, ETF или недвижимость? Универсального инструмента для всех нет — выбор зависит от ваших целей, опыта, суммы, которую вы готовы инвестировать, и отношения к риску.