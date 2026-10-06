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6 октября 2026, 12:16 Читати українською

Минималка 12 тысяч, пенсия 6,5 тысяч: Гетманцев признал, что денег на такие соцстандарты пока нет

В бюджете Украины на 2027 год предлагают предусмотреть минимальную зарплату на уровне 12 000 грн, минимальную пенсию по возрасту — 6 500 грн, а общий прожиточный минимум — 7 200 грн в месяц. Речь идет о предложениях в государственный бюджет, а не об уже утвержденных показателях. Об этом пишет глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

В бюджете Украины на 2027 год предлагают предусмотреть минимальную зарплату на уровне 12 000 грн, минимальную пенсию по возрасту — 6 500 грн, а общий прожиточный минимум — 7 200 грн в месяц.
С 1 января 2027 года предлагается установить общий прожиточный минимум на уровне 7200 грн.
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Какие прожиточные минимумы предлагают

С 1 января 2027 года предлагается установить общий прожиточный минимум на уровне 7200 грн.

Для трудоспособных лиц он должен составлять 7488 грн, а для лиц, потерявших трудоспособность, — 5832 грн.

Минимальную пенсию по возрасту предлагают повысить до 6500 грн. Также предлагается обеспечить полную ежемесячную выплату пенсий, назначенных или перечисленных во исполнение судебных решений.

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Что предлагают для малообеспеченных семей

Отдельно предлагается изменить подход к определению помощи малоимущим семьям.

Уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения такой помощи предлагают установить на уровне 100% для трудоспособных лиц и 150% для детей, лиц с инвалидностью и потерявших трудоспособность.

Какими могут быть выплаты семьям с детьми

Среди предложенных социальных выплат:

  • пособие по беременности и родам — до 7 000 грн в месяц;
  • уход за ребенком до одного года — до 8 000 грн, а за ребенком с инвалидностью — до 12 500 грн;
  • «єЯслі» — 9 000 грн в месяц, для ребенка с инвалидностью — 14 000 грн;
  • «Пакунок школяра» — 5 000 грн.

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«Конечно, у нас нет сейчас таких средств, чтобы одномоментно, с 2027 года, установить стандарты, соответствующие фактическому прожиточному минимуму. Однако должны использовать весь доступный нам ресурс, чтобы обеспечить их сближение как можно быстрее», — написал Гетманцев.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
artaped
artaped
6 октября 2026, 12:32
#
Звісно таких грошей і не буде поки різні друзі ЗеМудрі , ЗеМіндічі та щепрокурори будуть гвалтувати нашу країну на десяткита сотні а то навіть й милиарди гривень. Бідна наша країна з такими у руля тільки хаос та доллар по 45(((
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