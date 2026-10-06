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6 октября 2026, 13:58 Читати українською

Выплаты на детей до 5 лет: в Украине предлагают ввести ежемесячную помощь

В Украине предлагают ввести ежемесячную выплату на детей от 1 года до начала посещения детского сада. Получать её можно будет максимум до 5 лет — если у ребенка еще нет возможности посещать дошкольное учреждение. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Кабинета Министров.

В Украине предлагают ввести ежемесячную выплату на детей от 1 года до начала посещения детского сада.
Ежемесячные выплаты на детей — в Украине зарегистрировали петицию
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Автор петиции отмечает, что после достижения ребенком одного года расходы на его содержание не исчезают. Среди них — питание, одежда, обувь, средства гигиены, подгузники, лекарства и другие необходимые потребности.

Возможность отдать ребёнка в детский сад зависит от ряда обстоятельств — в том числе от возраста, с которого принимают детей, наличия свободных мест и очереди. Из-за этого некоторые родители, как говорится в петиции, вынуждены дольше оставаться с ребёнком дома и откладывать полноценное возвращение к работе.

Читайте также: Выплаты на детей возрастут в 2−3 раза: кого будет касаться новая реформа правительства

Какой может быть выплата

Автор петиции предлагает выплачивать пособие с 1 года до момента, когда ребенок фактически начнет посещать учреждение дошкольного образования. Предельным возрастом для получения выплаты предлагается определить 5 лет.

Если ребенок не может попасть в детсад из-за отсутствия свободных мест, очереди или других обстоятельств, не зависящих от родителей, выплату предлагают продолжать до достижения этого возраста.

Размер помощи, согласно петиции, должен соответствовать реальным затратам на базовые потребности ребенка. Также предлагается пересматривать и индексировать выплаты в соответствии со стоимостью жизни.

Отдельно автор петиции предлагает не увязывать новую помощь с другими видами государственных выплат на ребенка. То есть семья могла бы получать ее независимо от того, пользуется ли уже другими видами государственной поддержки.

В петиции отмечается, что государственная поддержка не должна прекращаться после того, как ребенку исполнится один или три года, если у него еще нет возможности посещать учреждение дошкольного образования.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
BigBend
BigBend
6 октября 2026, 15:00
#
За чий рахунок? Не можете забезпечити дитину — не заводьте.
+
0
lider2000
lider2000
6 октября 2026, 16:43
#
Тут я тебе плюсану
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