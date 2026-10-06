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6 октября 2026, 12:50 Читати українською

На протяжении 4-6 месяцев в Украине может резко вырасти безработица — эксперт объяснил причину

В Украине может существенно возрасти безработица из-за возможной приостановки бюджетного возмещения НДС экспортерам. По оценке главы аналитического центра «Деловой столицы» Вадима Денисенко, в ближайшие 4−6 месяцев под угрозой могут оказаться 200−300 тысяч рабочих мест. Об этом он написал в Facebook.

В Украине может существенно возрасти безработица из-за возможной приостановки бюджетного возмещения НДС экспортерам.
В Украине может существенно возрасти безработица из-за возможной приостановки бюджетного возмещения НДС экспортерам.
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Почему возникла угроза

По утверждению Денисенко, правительство в рамках экономии бюджетных средств приняло неофициальное решение фактически приостановить возмещение НДС экспортерам.

По его мнению, на фоне проблем с работой морских портов, это может создать дополнительное финансовое давление на предприятия, работающие на внешних рынках.

Аналитик отмечает, что бизнес пока в основном обсуждает проблему неофициально, надеясь на возобновление выплат.

Какие отрасли могут пострадать

Наибольшие риски Денисенко усматривает для четырех секторов украинской экономики: аграрного, металлургического, химического и фармацевтического.

По его оценке, в этих отраслях работают около 2 млн человек.

Если ситуация с возмещением НДС не изменится, предприятия могут быть вынуждены сокращать персонал или переводить работников в неоплачиваемые отпуска.

По среднему сценарию Денисенко, без работы могут остаться от 200 до 300 тысяч человек.

Что говорят официальные данные

В то же время, официального подтверждения общей приостановки бюджетного возмещения НДС пока нет.

По информации Государственной налоговой службы, в сентябре 2026 плательщикам возместили 9,9 млрд грн НДС.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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