В Украине может существенно возрасти безработица из-за возможной приостановки бюджетного возмещения НДС экспортерам. По оценке главы аналитического центра «Деловой столицы» Вадима Денисенко, в ближайшие 4−6 месяцев под угрозой могут оказаться 200−300 тысяч рабочих мест. Об этом он написал в Facebook.
На протяжении 4-6 месяцев в Украине может резко вырасти безработица — эксперт объяснил причину
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Почему возникла угроза
По утверждению Денисенко, правительство в рамках экономии бюджетных средств приняло неофициальное решение фактически приостановить возмещение НДС экспортерам.
По его мнению, на фоне проблем с работой морских портов, это может создать дополнительное финансовое давление на предприятия, работающие на внешних рынках.
Аналитик отмечает, что бизнес пока в основном обсуждает проблему неофициально, надеясь на возобновление выплат.
Какие отрасли могут пострадать
Наибольшие риски Денисенко усматривает для четырех секторов украинской экономики: аграрного, металлургического, химического и фармацевтического.
По его оценке, в этих отраслях работают около 2 млн человек.
Если ситуация с возмещением НДС не изменится, предприятия могут быть вынуждены сокращать персонал или переводить работников в неоплачиваемые отпуска.
По среднему сценарию Денисенко, без работы могут остаться от 200 до 300 тысяч человек.
Что говорят официальные данные
В то же время, официального подтверждения общей приостановки бюджетного возмещения НДС пока нет.
По информации Государственной налоговой службы, в сентябре 2026 плательщикам возместили 9,9 млрд грн НДС.
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