Топ-5 новостей за среду: ускорение инфляции, экспортные потери и обязательные укрытия в новостройках

По данным Госстата, в августе 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с июлем. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 8,1% против 7,7% в июле.

В августе 2026 г. украинский экспорт резко сократился, тогда как импорт остался на среднемесячных уровнях первого полугодия. По оперативным данным таможни, экспорт в августе составил $2,5 млрд. Это на 19,4% меньше, чем в июле и на 21,9% меньше, чем в августе прошлого года. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В Украине вступил в силу закон № 4778-IX, усиливающий требования к гражданской защите, среди прочего — и по укрытиям в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Дети ветеранов и ветеранок смогут получить полную компенсацию стоимости контрактного обучения в 2026/2027 учебном году. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство продолжило соответствующую государственную программу, которая распространяется на студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования.

Кроме того, в январе-августе 2026 года Украина импортировала 1,12 млн. тонн автомобильного бензина, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Консалтинговая группа «А-95» по результатам специального исследования рынка.