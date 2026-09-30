«Укрпочта» сократила оформление договора для бизнеса до трех минут

«Укрпочта» запустила новый цифровой договор для бизнеса. Теперь предпринимателю нужно до трех минут, чтобы оформить сотрудничество с компанией и получить доступ к доставке по Украине и более чем в 230 стран и территорий мира. Об этом сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

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Что это даст бизнесу

По его словам, большинство данных автоматически подтягивается из государственных реестров. Предпринимателю остается указать контактную информацию, выбрать способ получения документов и ответить на несколько основных вопросов. После оформления договора можно сразу же начинать отправлять заказ.

Смилянский также отметил, что подписавшие с «Укрпочтой» договор о сотрудничестве получают:

личный кабинет для оформления отправок онлайн;

кредитный лимит и возможность оплатить услуги в конце месяца;

возможность получить упаковку;

скидки и возможность принять участие в программе лояльности, которую скоро запустят;

личного менеджера (при 50+ посылках в месяц);

отправление в 200+ стран мира;

доставку в 26 000+ населенных пунктов Украины.

Новый формат упрощает работу малого и среднего бизнеса — от локальных производителей и украинских брендов до онлайн-магазинов и продавцов, выходящих на международные маркетплейсы.

Для клиентов, уже имеющих действующие договоры с Укрпочтой, ничего не меняется — переоформлять их не нужно.

Также Смилянский отметил, что «Укрпочта» приняла решение не пересматривать тарифы на доставку до конца года, чтобы поддержать предпринимателей, склады и магазины многих из которых пострадали при обстреле.