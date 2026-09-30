После закрытия межбанка в среду, 30 сентября, курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и на 6 в продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 29 сентября
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Закрытие 29 сентября
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Изменения
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44,73/44,76
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44,65/44,69
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8/7
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50,79/50,81
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50,72/50,75
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7/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,61−45,12 грн. Евро покупают за 50,78 грн., а продают за 51,45 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,94, евро — 51,20−51,75 грн.
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Источник: Минфин
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