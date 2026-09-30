Парадокс рынка труда: 7 млн украинцев не работают, а компаниям не хватает кадров

Почти 7 миллионов украинцев находятся вне рынка труда, тогда как три из четырех украинских компаний сообщают о нехватке работников. Об этом сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко.

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Привлечение людей

Чтобы преодолеть этот разрыв, к 2030 году Министерство экономики и окружающей среды Украины планирует привлечь на рынок труда не менее 2 млн человек.

«Молодые родители, люди постарше, молодежь, люди с инвалидностью, ВПЛ и ветераны ежедневно сталкиваются с барьерами на рынке труда. В то же время, три из четырех украинских компаний испытывают дефицит кадров. Наша задача — объединить эти две потребности: помочь людям вернуться на рынок труда, найти работу, начать собственное дело или получить новые навыки, а бизнес — найти необходимых работников. Для этого в 2027 году сфокусируемся на четырех программах, которые должны дать системный эффект. Наша цель — к 2030 году привлечь к рынку труда не менее 2 млн человек», — отметил Александр Кравченко.

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Среди ключевых программ:

«Опыт имеет значение» — масштабирование программы для людей 50+. Благодаря проекту уже 2,5 тыс. украинцев нашли работу.

«Совмещать и расти» — новый проект для молодых родителей, прежде всего женщин, желающих вернуться к работе после рождения ребенка. Участники будут получать сопровождение на всем пути — от определения потребностей и консультаций до трудоустройства или начала собственного дела и дальнейшей поддержки.

«Это мое дело» — продолжение программы для будущих молодых предпринимателей. Ее участниками уже стали более 1000 человек. Программа предусматривает обучение, развитие бизнес-идеи и менторское сопровождение.

«Молодежная гарантия» — развитие проекта проактивного карьерного сопровождения молодежи в возрасте 15−35 лет, еще не определившейся с будущей профессией.

Государство также продолжит действующие программы поддержки трудоустройства — компенсацию работодателям за трудоустройство ВПЛ и обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью, а также грантовые программы для малого бизнеса.

Для усиления взаимодействия между работодателями и работодателями подписали Хартию устойчивости человеческого капитала. К ней присоединились 36 подписантов, 3 бизнес-ассоциации и около 1200 представителей бизнеса.

«Мы должны объединить уже работающее вокруг человека. Государство, общины, служба занятости, работодатели и партнеры должны действовать как одна система. Наша ключевая стратегическая задача — дать людям путь к работе, а работодателям — доступ к кадровому потенциалу», — добавил Александр Кравченко.