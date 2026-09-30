Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 1 октября. Доллар США подешевел на 18 копеек, а евро — на 21 копейку. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Доллар подешевел на 18 копеек: курс НБУ на 1 октября
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Официальный курс валют
На 1 октября НБУ установил:
- 1 доллар США — 44,68 грн ;
- 1 евро — 50,71 грн.
Для сравнения, 30 сентября официальный курс доллара составил 44,86 грн, а евро — 50,92 грн.
Таким образом, за сутки гривна укрепилась к доллару на 0,18 грн., а к евро — на 0,21 грн.
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Источник: Минфин
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