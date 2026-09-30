Что будет с курсом доллара и евро в октябре?
Доллар и евро в октябре: прогноз курса и советы по вашим сбережениям ( видео)
Девальвационное давление на гривну сохраняется, а ситуация на мировых рынках остается нестабильной. Геополитика, цены на нефть, решения ФРС и ЕЦБ, инфляция и бюджетный дефицит Украины могут оказать существенное влияние на валютный рынок.
В новом прогнозе разбираем два сценария развития событий в октябре — от снижения напряжения на Ближнем Востоке до новой эскалации и скачка цен на нефть.
Что будет с золотом, серебром и нефтью?
Увеличит ли НБУ учетную ставку?
Как могут измениться ставки ОВГЗ?
И в чем держать сбережения в октябре? Ответы — в новом прогнозе.
Источник: Минфин
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