Доллар и евро в октябре: прогноз курса и советы по вашим сбережениям ( видео)

Что будет с курсом доллара и евро в октябре?

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Девальвационное давление на гривну сохраняется, а ситуация на мировых рынках остается нестабильной. Геополитика, цены на нефть, решения ФРС и ЕЦБ, инфляция и бюджетный дефицит Украины могут оказать существенное влияние на валютный рынок.

В новом прогнозе разбираем два сценария развития событий в октябре — от снижения напряжения на Ближнем Востоке до новой эскалации и скачка цен на нефть.

Что будет с золотом, серебром и нефтью?

Увеличит ли НБУ учетную ставку?

Как могут измениться ставки ОВГЗ?

И в чем держать сбережения в октябре? Ответы — в новом прогнозе.