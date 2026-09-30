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30 сентября 2026, 15:00 Читати українською

Инфляция в Польше достигла максимума за 15 месяцев: банки ожидают повышения ставок

Инфляция в Польше в сентябре ускорилась до 4% в годовом исчислении против 3,4% в августе и достигла наивысшего уровня примерно за 15 месяцев. Главным фактором стало резкое удорожание горючего. На этом фоне усугубляются ожидания, что центральный банк может повысить процентные ставки, пишет Bloomberg.

Инфляция в Польше в сентябре ускорилась до 4% в годовом исчислении против 3,4% в августе и достигла наивысшего уровня примерно за 15 месяцев.
Новый прогноз инфляции в Польше
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Инфляция ускорилась из-за подорожания горючего

Потребительские цены в Польше в сентябре выросли на 4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В августе годовая инфляция составила 3,4%, поэтому сентябрьский показатель стал самым высоким примерно за 15 месяцев.

Одной из причин ускорения стало резкое удорожание горючего. В сентябре цены на него были на 36,1% выше, чем годом ранее. В то же время стоимость сырой нефти в этом месяце выросла примерно на $12 за баррель.

Инфляция в Польше превысила верхний предел диапазона, который центральный банк определяет как допустимый: 2,5% с отклонением на один процентный пункт. На этом фоне, по словам главного стратега JB Drax Honore Андре Пачеко, регулятору может понадобиться ужесточить денежно-кредитную политику.

«При отсутствии ограничения цен на топливо или снижении стоимости энергоносителей общая и базовая инфляция должны продолжить ускоряться в ближайшие месяцы и оставаться за пределами целевого диапазона в течение нескольких кварталов», — написал Пачеко в своей записке еще до публикации последних данных.

Читайте также: Госдолг Украины приблизился к 10 трлн грн: что показали данные за август

В центробанке разделились мнения по ставкам

В то же время, среди членов Совета по вопросам денежно-кредитной политики нет единой позиции относительно дальнейших шагов. Глава центрального банка Польши Адам Глапинский после сентябрьского заседания заявил, что стоимость заимствований, вероятно, будет оставаться на уровне 3,75% до конца этого года и, возможно, до середины следующего.

Остальные члены совета придерживаются разных позиций. Иренеуш Домбровский и Генрик Вноровский выступают за выжидательную позицию. В то же время Людвик Котецки заявил, что обсуждение повышения ставок может начаться уже в следующем месяце, а само повышение — состояться в ноябре, если прогнозы центробанка покажут, что инфляция будет долго оставаться выше 4%.

На этом фоне аналитики ING Bank Śląski и Bank Pekao изменили свои прогнозы и теперь тоже ожидают повышения процентных ставок.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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