Топ-5 новостей за понедельник: возможная печать гривны, 19 тысяч на отопление и самые прибыльные банки

НДС на посылки до 150 евро: Кабмин повторно одобрил пакет законопроектов

7 сентября Кабинет Министров повторно одобрил два связанных проекта законов о налогообложении малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы.

Глава НБУ рассказал, когда включат печатный станок

Национальный банк Украины не рассматривает эмиссию гривны как средства финансирования дефицита государственного бюджета. По словам главы НБУ Андрея Пышного, регулятор считает такой механизм нежелательным и вредным для макрофинансовой стабильности, поскольку чрезмерное увеличение денежной массы создает инфляционное давление.

Украинцам выплатят по 19 400 грн на отопление: кто получит

Более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат единовременную помощь в размере 19 400 грн для подготовки к отопительному сезону.

Топ-10 самых прибыльных банков Украины за 7 месяцев 2026 года