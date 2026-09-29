Цены на горючее в Киеве 29 сентября: где самый дешевый бензин и дизель

По состоянию на 29 сентября, крупные сети АЗС в Киеве не изменили цены на основные виды горючего. Об этом сообщают НовостиLIVE. Стоимость бензина А-95 в разных сетях отличается примерно на 9 грн за литр, а дизеля — более чем на 5 грн. Средняя цена А-95 в крупных сетях составляет около 90,06 грн/л, дизеля — 99,20 грн/л.



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Самая низкая цена на А-95 среди приведенных сетей KLO — 85,90 грн/л, тогда как на UPG бензин стоит 88,90 грн/л. На OKKO цена А-95 Евро составляет 92,90 грн/л, на SOCAR — 94,90 грн/л.

Цены на дизель тоже разнятся. На UPG дизель Euro стоит 97,90 грн/л, на KLO — 98,80 грн/л, на OKKO — 99,90 грн/л, а на SOCAR — до 103 грн/л в зависимости от вида горючего.

Автогаз в KLO продается по 44,90 грн/л, тогда как на OKKO и SOCAR — по 45,50 грн/л.



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Премиальные марки перепрыгнули за 100 грн



На премиальные сорта горючего цены еще выше. В частности, PULLS 100 на OKKO стоит 102,90 грн/л, а NANO 100 на SOCAR — 104 грн/л.

Следовательно, по состоянию на 29 сентября рынок горючего в столице остается относительно стабильным, однако разница между сетями остается существенной. Самая большая конкуренция наблюдается именно в сегменте обычного А-95 и дизеля.



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