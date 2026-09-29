В Германии утверждена новая топливная скидка: что изменится на АЗС с 1 октября

Бензин и дизель в Германии подешевеют примерно на 17 центов за литр — топливную скидку одобрили Бундестаг и Бундесрат в пятницу, 25 сентября. Об этом пишет Аusnews.de.

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Что известно о скидке

С четверга, 1 октября, цены на заправках для водителей бензиновых и дизельных машин снизятся — и так будет до конца года. Государство уменьшает энергетический налог на бензин и дизель на 14,04 цента за литр.

По правилам ЕС налог на дизель не может быть ниже, поэтому та же скидка применяется и к бензину — чтобы не давать преимущество одному виду топлива.

Так как на исчезающую налоговую часть больше не начисляется НДС, цена за литр в итоге падает примерно на 16,7 цента, то есть округлённо на 17 центов.

Сколько в среднем экономят водители за три месяца

В среднем автомобиль в Германии проезжает около 900 километров в месяц, показывают данные Федерального ведомства автомобильного транспорта (KBA).

При расходе от семи до восьми литров на 100 километров водители за три месяца сэкономят на заправке примерно от 32 до 36 евро. Правда, в зависимости от пробега, расхода и времени заправки сумма может заметно отличаться.

Особенно в начале акции стоит сравнивать цены: разные заправки передают скидку по-разному.

Споры вокруг скидки: доходит ли экономия до водителей полностью

Доходят ли эти деньги до клиентов полностью — вопрос спорный. При майской и июньской скидке Институт ifo, Комиссия по монополиям и Федеральное ведомство по картелям подсчитали, что скидка передавалась лишь частично. Нефтяная отрасль это отрицает.

Многие экономисты вдобавок считают меру дорогой и недостаточно точной. Мануэль Фрондель из RWI — Лейбницкого института экономических исследований — называет ее «прагматичным и справедливым решением», как он сказал Spiegel.

А экономический эксперт Клаудия Кемферт из Немецкого института экономических исследований критикует, что скидка не создаёт стимулов экономить топливо, пишет Tagesschau.