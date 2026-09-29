Аренда квартир за лето подорожала до 23%: где цены выросли больше всего

По данным OLX Недвижимость , за лето спрос на аренду жилья больше вырос в западных областях.

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Как изменился спрос

Так, в Ивано-Франковской области в августе 2026 года было зафиксировано 55,2 отзыва на 1 объявление против 11,7 в мае (+372%). К лидерам также попали:

Хмельницкая область: 52,5 отзывов в августе и 14,2 в мае (+270%);

Ровенская область: 37,2 отзывов в августе и 10,5 в мае (+254%);

Львовская область: 38,4 отзывов в августе и 11,2 в мае (+243%);

Тернопольская область: 44,6 отзывов в августе и 13,9 в мае (+221%);

Черновицкая область: 59,7 отзывов в августе и 18,8 в мае (+218%);

Винницкая область: 31,2 отзывов в августе и 9,9 в мае (+215%);

Волынская область: 50 отзывов в августе и 16,6 в мае (+201%).

Как изменилось предложение

Объявлений о сдаче однокомнатного жилья за лето увеличилось в областях юга и востока Украины, а именно:

Запорожской области: 994 объявления в августе и 569 в мае 2026 (+75%);

Сумской области: 645 объявлений в августе и 372 в мае (+73%);

Одесской области: 5 583 объявления в августе и 5 086 в мае (+10%).

Вместе с тем количество предложений уменьшилось в Ровенской области на 43% (с 975 объявлений в мае до 559 в августе), Хмельницкой на 38% (с 1 041 объявления в мае до 648 в августе), Николаевской на 35% (с 764 объявлений в мае до 499 в августе) мае до 2316 в августе), Тернопольской также на 32% (с 409 объявлений в мае до 280 в августе) и Киевской на 27% (с 4484 в мае до 3280 в августе).

Как изменилась медианная стоимость

В целом за летний сезон цены на рынке долгосрочной аренды в основном росли, впрочем, были и исключения.

Наибольший рост зафиксировали в следующих восьми областях:

Винницкая: 16 000 грн в августе и 13 000 грн в мае (+23%);

Харьковская: 7999 грн в августе и 6500 грн в мае (+23%);

Черкасская: 12 000 грн в августе и 10 000 в мае (+20%);

Черновицкая: 15591 грн в августе и 13270 грн в мае (+17%);

Одесская: 12 000 грн в августе и 10 350 грн в мае (+16%);

Львовская: 22375 грн в августе и 19521 в мае (+15%);

Тернопольская: 15 000 грн в августе и 13 188 в мае (+14%);

Закарпатская: 24 568 грн в августе и 21 902 в мае (+12%).

В то же время, снижение медианной стоимости произошло в Запорожской области с 8 000 грн в мае до 7 000 грн в августе (на 13%) и Сумской с 6 500 грн в мае до 6 000 грн в августе (на 8%).

Рынок долгосрочной аренды квартир за лето заметно изменился: в западных областях спрос в основном рос на фоне сокращения предложения. Наибольший рост спроса был зафиксирован в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской и Тернопольской областях.

Впрочем, на юге и востоке предложение жилья увеличивалось, а в Запорожской и Сумской областях вместе с ростом количества объявлений снижался спрос. Медианные цены в основном выросли — в восьми областях Украины прирост составил от 12 до 23%.