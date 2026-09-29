Почти 3,6 трлн грн дополнительно: оборонный комитет Рады предлагает увеличить расходы на безопасность и оборону

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке предлагает увеличить расходы на сектор безопасности и обороны в госбюджете-2027 на 3,571 трлн грн. Больше дополнительных средств предлагают выделить Министерству обороны. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Такое предложение комитет выдвинул при рассмотрении законопроекта № 16000. Комитет поддержал законопроект за основу при увеличении финансирования до минимальной потребности органов сектора безопасности и обороны для выполнения определенных законом задач.

Больше дополнительных средств предлагают направить Министерству обороны — 3,509 трлн грн. При учете предложения комитета общие расходы для ведомства составят 7,272 трлн грн.

Дополнительное финансирование также предлагается предусмотреть для других органов сектора безопасности и обороны. В частности:

Администрации Государственной пограничной службы Украины — 178,9 млрд грн, на 20 млрд грн больше суммы в проекте;

Национальной гвардии Украины — 300,9 млрд грн, на 55,2 млрд грн больше;

Главному управлению разведки Минобороны — 45,6 млрд грн, на 4,1 млрд грн больше;

Государственному космическому агентству Украины — 1,3 млрд грн, на 250 млн грн больше;

Службе безопасности Украины — 71,7 млрд грн, на 14,1 млрд грн больше;

Управлению государственной охраны Украины — 6 млрд грн, на 1,2 млрд грн больше;

Службе внешней разведки Украины — 7,8 млрд грн, на 504 млн грн больше;

Офиса военного омбудсмана — 218,8 млн грн, на 19,9 млн грн больше;

Государственной специальной службе транспорта Минобороны — 68,3 млрд грн, на 16,1 млрд грн больше.

Для Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины комитет предлагает предусмотреть 10,6 млрд грн. Это на 49 млрд грн меньше, чем заложено в проекте госбюджета.

В целом, предложенные комитетом изменения увеличивают расходы общего фонда госбюджета на 3,571 трлн грн.

Правительство одобрило проект госбюджета-2027 15 сентября. Документ предусматривает доходы на следующий год в размере 5,65 трлн грн. Это на 452,1 млрд грн, или 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Правительственный проект также предусматривает почти 4,89 трлн грн на сектор безопасности и обороны — 43,8% ВВП. Это на 517,9 млрд грн больше по сравнению с планом на 2026 год.