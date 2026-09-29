Почти 3,6 трлн грн дополнительно: оборонный комитет Рады предлагает увеличить расходы на безопасность и оборону

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 сентября 2026, 17:30 Читати українською

Почти 3,6 трлн грн дополнительно: оборонный комитет Рады предлагает увеличить расходы на безопасность и оборону

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке предлагает увеличить расходы на сектор безопасности и обороны в госбюджете-2027 на 3,571 трлн грн. Больше дополнительных средств предлагают выделить Министерству обороны. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке предлагает увеличить расходы на сектор безопасности и обороны в госбюджете-2027 на 3,571 трлн грн.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Такое предложение комитет выдвинул при рассмотрении законопроекта № 16000. Комитет поддержал законопроект за основу при увеличении финансирования до минимальной потребности органов сектора безопасности и обороны для выполнения определенных законом задач.

Больше дополнительных средств предлагают направить Министерству обороны — 3,509 трлн грн. При учете предложения комитета общие расходы для ведомства составят 7,272 трлн грн.

Дополнительное финансирование также предлагается предусмотреть для других органов сектора безопасности и обороны. В частности:

  • Администрации Государственной пограничной службы Украины — 178,9 млрд грн, на 20 млрд грн больше суммы в проекте;

  • Национальной гвардии Украины — 300,9 млрд грн, на 55,2 млрд грн больше;

  • Главному управлению разведки Минобороны — 45,6 млрд грн, на 4,1 млрд грн больше;

  • Государственному космическому агентству Украины — 1,3 млрд грн, на 250 млн грн больше;

  • Службе безопасности Украины — 71,7 млрд грн, на 14,1 млрд грн больше;

  • Управлению государственной охраны Украины — 6 млрд грн, на 1,2 млрд грн больше;

  • Службе внешней разведки Украины — 7,8 млрд грн, на 504 млн грн больше;

  • Офиса военного омбудсмана — 218,8 млн грн, на 19,9 млн грн больше;

  • Государственной специальной службе транспорта Минобороны — 68,3 млрд грн, на 16,1 млрд грн больше.

Для Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины комитет предлагает предусмотреть 10,6 млрд грн. Это на 49 млрд грн меньше, чем заложено в проекте госбюджета.

В целом, предложенные комитетом изменения увеличивают расходы общего фонда госбюджета на 3,571 трлн грн.

Правительство одобрило проект госбюджета-2027 15 сентября. Документ предусматривает доходы на следующий год в размере 5,65 трлн грн. Это на 452,1 млрд грн, или 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Правительственный проект также предусматривает почти 4,89 трлн грн на сектор безопасности и обороны — 43,8% ВВП. Это на 517,9 млрд грн больше по сравнению с планом на 2026 год.

Расходы госбюджета на 2026 год

По данным Министерства финансов, в январе-августе 2026 года расходы общего фонда госбюджета составили 2,97 трлн грн. Это на 466,6 млрд грн, или 18,6 %, больше, чем за тот же период 2025 года.

Больше всего средств — 1,84 трлн грн, или 62 % всех расходов, — было направлено на безопасность и оборону.

Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами