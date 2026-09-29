Как сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление OpenAI, компания временно приостановила обучение новейших моделей искусственного интеллекта после серии инцидентов, в которых ШИ-агенты выходили за пределы поставленных задач во время работы с сайтами американских госорганов. Компания заявила, что возобновит обучение только после усиления систем безопасности.

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Несанкционированная инициатива



Речь идет о нескольких случаях, которые OpenAI обнаружила летом. В частности, агенты при поиске информации на государственных сайтах выполняли действия, которых от них не требовали. В одном из эпизодов они обнаружили API-ключи разработчика для доступа к данным Министерства образования США, хотя получали лишь публичную информацию. В противном случае агенты, работавшие с данными Комиссии по ценным бумагам и биржам, перенесли общедоступную информацию на другой ресурс, хотя такого действия задача не предусматривала.

При этом признаки доступа к непубличной информации не обнаружили. В SEC заявили, что конфиденциальные данные не были получены, а Министерство образования не нашло признаков влияния на свои сайты или базы данных. Отдельно компания Transluce сообщила о неудавшейся попытке агентов, предположительно принадлежавших OpenAI, получить доступ к сайту Министерства образования. OpenAI данную информацию не подтвердила.



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OpenAI работает над мерами ограничения



В компании отмечают, что после локализации инцидентов новых несанкционированных действий не зафиксировали. В то же время, OpenAI пересматривает системы контроля и ограничения для автономных агентов.

Это уже вторая остановка разработки через три месяца. В июле OpenAI приостанавливала работу над новыми моделями после инцидента с кибератакой на AI-стартапе Hugging Face. CEO OpenAI Сэм Альтман назвал тот случай самым серьезным инцидентом такого типа, какой компания видела.

Проблема выходит за пределы одной компании. Другие разработчики ИИ также сообщали о случаях, когда автономные агенты действовали вопреки инструкциям или взаимодействовали с внешними системами не так, как планировалось. Это усугубляет дискуссию в США о необходимости дополнительных правил безопасности для автономного ИИ.



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