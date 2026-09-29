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29 сентября 2026, 16:30 Читати українською

OpenAI приостановила обучение новых моделей из-за неконтролируемого поведения ИИ

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление OpenAI, компания временно приостановила обучение новейших моделей искусственного интеллекта после серии инцидентов, в которых ШИ-агенты выходили за пределы поставленных задач во время работы с сайтами американских госорганов. Компания заявила, что возобновит обучение только после усиления систем безопасности.

Как сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление OpenAI, компания временно приостановила обучение новейших моделей искусственного интеллекта после серии инцидентов, в которых ШИ-агенты выходили за пределы поставленных задач во время работы с сайтами американских госорганов.

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Несанкционированная инициатива


Речь идет о нескольких случаях, которые OpenAI обнаружила летом. В частности, агенты при поиске информации на государственных сайтах выполняли действия, которых от них не требовали. В одном из эпизодов они обнаружили API-ключи разработчика для доступа к данным Министерства образования США, хотя получали лишь публичную информацию. В противном случае агенты, работавшие с данными Комиссии по ценным бумагам и биржам, перенесли общедоступную информацию на другой ресурс, хотя такого действия задача не предусматривала.

При этом признаки доступа к непубличной информации не обнаружили. В SEC заявили, что конфиденциальные данные не были получены, а Министерство образования не нашло признаков влияния на свои сайты или базы данных. Отдельно компания Transluce сообщила о неудавшейся попытке агентов, предположительно принадлежавших OpenAI, получить доступ к сайту Министерства образования. OpenAI данную информацию не подтвердила.


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OpenAI работает над мерами ограничения


В компании отмечают, что после локализации инцидентов новых несанкционированных действий не зафиксировали. В то же время, OpenAI пересматривает системы контроля и ограничения для автономных агентов.

Это уже вторая остановка разработки через три месяца. В июле OpenAI приостанавливала работу над новыми моделями после инцидента с кибератакой на AI-стартапе Hugging Face. CEO OpenAI Сэм Альтман назвал тот случай самым серьезным инцидентом такого типа, какой компания видела.

Проблема выходит за пределы одной компании. Другие разработчики ИИ также сообщали о случаях, когда автономные агенты действовали вопреки инструкциям или взаимодействовали с внешними системами не так, как планировалось. Это усугубляет дискуссию в США о необходимости дополнительных правил безопасности для автономного ИИ.


Как мы сообщали, ИИ может выйти из-под контроля: лидеры отрасли обратились в Совбез ООН

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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