Зимняя поддержка на 19400 грн: кто может получить помощь и куда подавать заявление

Жители отдельных прифронтовых общин могут получить 19 400 грн помощи на зимний период. Выплата назначается на одно домохозяйство, однако порядок подачи заявления отличается в зависимости от расположения общины. В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины рассказали , кто может воспользоваться программой и куда обращаться.

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Территории, на которые распространяется программа, были разделены на два перечня с учетом расстояния до линии фронта и механизма финансирования. Поэтому перед подачей заявления нужно проверить, в какой именно перечень входит община.

Если община расположена в 0−20 км от фронта

Для общин из первого перечня заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или соответствующем исполнительном органе местного совета.

Обратиться также можно в военную администрацию населенного пункта, если она образована, или в определенный ею орган.

Если громада расположена в 20−50 км от фронта

Для общин из второго перечня заявление принимает исполнительный орган сельского, поселкового, городского или районного совета. Подать документы также можно в военную администрацию населенного пункта, если она образована, или в определенный ею орган.

Уточнить условия получения выплаты и порядок подачи заявления можно в Контакт-центре Пенсионного фонда Украины по номеру 800 503 753. Во время звонка нужно нажать кнопку «8». Специалист уточнит регион проживания, сообщит о праве на выплату и подскажет, куда нужно обратиться.

Подавать несколько заявлений в разные учреждения не нужно. Одно домохозяйство может получить только одну выплату.

Заявление на получение помощи следует подать до 30 октября 2026 года.

Напомним, что в июле 2026 года гуманитарные организации ООН представили План реагирования на осенне-зимний период 2026—2027 годов. В рамках этого плана планируется привлечь 358 млн долларов для оказания помощи 2,1 млн украинцев.