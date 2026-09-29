Зимняя поддержка на 19400 грн: кто может получить помощь и куда подавать заявление

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 сентября 2026, 17:00 Читати українською

Зимняя поддержка на 19400 грн: кто может получить помощь и куда подавать заявление

Жители отдельных прифронтовых общин могут получить 19 400 грн помощи на зимний период. Выплата назначается на одно домохозяйство, однако порядок подачи заявления отличается в зависимости от расположения общины. В Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины рассказали, кто может воспользоваться программой и куда обращаться.

Жители отдельных прифронтовых общин могут получить 19 400 грн помощи на зимний период.
Запорожье

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Территории, на которые распространяется программа, были разделены на два перечня с учетом расстояния до линии фронта и механизма финансирования. Поэтому перед подачей заявления нужно проверить, в какой именно перечень входит община.

Если община расположена в 0−20 км от фронта

Для общин из первого перечня заявление можно подать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или соответствующем исполнительном органе местного совета.

Обратиться также можно в военную администрацию населенного пункта, если она образована, или в определенный ею орган.

Если громада расположена в 20−50 км от фронта

Для общин из второго перечня заявление принимает исполнительный орган сельского, поселкового, городского или районного совета. Подать документы также можно в военную администрацию населенного пункта, если она образована, или в определенный ею орган.

Уточнить условия получения выплаты и порядок подачи заявления можно в Контакт-центре Пенсионного фонда Украины по номеру 800 503 753. Во время звонка нужно нажать кнопку «8». Специалист уточнит регион проживания, сообщит о праве на выплату и подскажет, куда нужно обратиться.

Подавать несколько заявлений в разные учреждения не нужно. Одно домохозяйство может получить только одну выплату.

Заявление на получение помощи следует подать до 30 октября 2026 года.

Напомним, что в июле 2026 года гуманитарные организации ООН представили План реагирования на осенне-зимний период 2026—2027 годов. В рамках этого плана планируется привлечь 358 млн долларов для оказания помощи 2,1 млн украинцев.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами