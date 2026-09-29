Симбиоз рынков: на Bybit теперь можно копировать сделки с бессрочными TradFi-контрактами

Bybit , вторая в мире криптовалютная биржа по торговому объему, объявила, что ее функция копитрейдинга теперь поддерживает бессрочные контракты TradFi — традиционные финансовые активы. В рамках Копитрейдинга Classic Мастера трейдинга могут открывать позиции по таким активам, как Tesla, Apple и NVIDIA, а другие пользователи могут напрямую копировать их.

Такая поддержка позволяет пользователям копитрейдинга подписываться на Мастеров трейдинга, которые открывают позиции по бессрочным TradFi-контрактам в дополнение к криптовалютным парам, при этом расчет по всем позициям производится в USDT. С помощью Bybit пользователи могут получить доступ к активам TradFi без необходимости открывать традиционные брокерские счета. Торговля бессрочными TradFi-контрактами на Bybit ведется круглосуточно и без выходных, что соответствует модели бессрочных контрактов.

Чтобы активировать эту функцию, квалифицированному пользователю Bybit достаточно просто подписаться на Мастера трейдинга в Копитрейдинге Classic на Bybit и затем копировать его действия с бессрочными TradFi-контрактами. Какую бы цель ни ставил перед собой пользователь: диверсифицировать портфель или инвестировать в реальные активы, — это удобно и просто сделать благодаря копитрейдингу на Bybit. Управлять всеми типами позиций можно в одном аккаунте Копитрейдинга Classic.

В 2026 году ориентированные на криптовалюту торговые платформы стали самыми быстрорастущими в мире площадками для торговли акциями, золотом и другими традиционными активами, в том числе с помощью бессрочных контрактов. За 18 месяцев по июнь 2026 года ежемесячный торговый объем TradFi-активов на крупных криптовалютных биржах вырос в 117 раз — с $3,32 млрд в январе 2025 года до $387,39 млрд в июне 2026 года. За первые пять месяцев 2026 года совокупный торговый объем бессрочными контрактами TradFi достиг $1,32 трлн, что примерно в 12,7 раз превышает показатель в $104,21 млрд, полученный за весь 2025 год.

По мере продвижения к своему видению новой финансовой платформы Bybit продолжает открывать доступ к мультивалютным рынкам во всей линейке продуктов. Копитрейдинг, включая новую функцию работы с бессрочными TradFi-контрактами, доступен в Копитрейдинге Classic на Bybit. Действуют условия.