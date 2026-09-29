Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 30 сентября. Доллар США подорожал на 5 копеек — до 44,86 грн, тогда как евро подешевел также на 5 копеек — до 50,92 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Доллар снова подорожал, евро дешевеет: курс НБУ на 30 сентября
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Официальный курс валют
На 30 сентября НБУ установил:
- 1 доллар США — 44,86 грн;
- 1 евро — 50,92 грн.
Для сравнения, 29 сентября официальный курс доллара составил 44,81 грн, а евро — 50,97 грн.
Таким образом, за сутки гривна ослабла к доллару на 0,05 грн и укрепилась к евро также на 0,05 грн.
Источник: Минфин
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