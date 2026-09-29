Доллар снова подорожал, евро дешевеет: курс НБУ на 30 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 30 сентября. Доллар США подорожал на 5 копеек — до 44,86 грн, тогда как евро подешевел также на 5 копеек — до 50,92 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.