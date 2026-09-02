90% складов уничтожено: почему пустеют полки магазинов и что будет с ценами на еду

«Минфин» уже писал об усилении вражеских атак по торговой инфраструктуре Украины. Основные удары сейчас приходятся на Киев и область, но есть масштабные разрушения также в регионах (в частности, из-за ударов по магазинам «Эпицентра» в Запорожье компания объявила, что будет работать в этом городе только на доставку — без стационарных гипермаркетов).

В Киевской области удары приходятся в основном на распределительные центры и склады ритейлеров. По данным министра сельского хозяйства Тараса Высоцкого, враг уничтожил около 90% современных складов в стране.

Отметим, что удары по складам торговых сетей уже спровоцировали уменьшение ассортимента продуктов в некоторых супермаркетах. В частности, есть перебои с мукой, крупами, свежими овощами и фруктами, молочной продукцией и др.

А в сети «АТБ» с 28 августа ввели ограничения на продажу отдельных товаров — не больше 6 единиц в одни руки.

Значит ли это, что Киеву грозит дефицит еды, и как «торговый кризис» отразится на ценниках, — разбирался «Минфин».

Почему пустеют магазинные полки

С начала августа враг начал системно уничтожать распределительные центры и склады украинских торговых сетей. Первыми пострадали логистические хабы «Новуса» и «Фоззи», после чего в супермаркетах этих сетей начались перебои с продуктами.

Впоследствии пострадали также склады «Рошен», Comfy, «Будинок играшок», самые большие хабы 3PL-операторов Raben Group и Berger Cargo (они обеспечивают обслуживание торговых сетей — в частности, хранение и доставку товара), Metro, Varus, «Ашан», «Аврора» и другие.

По оценкам Украинской торговой гильдии, с начала августа и до ударов по складам в последние дни месяца ритейл потерял порядка 400 тысяч квадратных метров помещений для хранения продукции, из которых до четверти — холодильники. Общие потери, с учетом недавних повреждений, пока неизвестны, но, понятно, что речь идет о дополнительных тысячах квадратов складов. То есть в итоге масштабы разрушений колоссальные.

В УТГ оценили, что в Киеве и области осталось только 2,5% уцелевших вакантных складов, что не позволит сетям перекрыть потери за счет переезда в новые помещения.

Но горят не только склады — уничтожается также товар.

Поэтому точечная нехватка продукции, которая ранее была в основном в «Новусе», «Сильпо» и «Форе», теперь грозит значительно большему количеству супермаркетов.

В списке самых востребованных и дефицитных — мука, крупы (в частности, гречка), свежие овощи и фрукты и др., но от магазина к магазину ситуация может меняться. К примеру, в одном супермаркете может не оказаться муки, но при этом есть крупы в ассортименте, а в другом — не хватает зелени и авокадо. То есть, чтобы купить все, что нужно, людям теперь приходится побегать по магазинам.

Опустевшие полки уже спровоцировали ажиотаж — многие покупатели пытаются запастись продуктами длительного хранения, пока они есть в наличии. Что, в свою очередь, дополнительно провоцирует нехватку товара. То есть получается замкнутый круг.

На этом фоне некоторые сети уже начали ограничивать продажи продуктов в одни руки.

Как уже писал «Минфин», с 28 августа сеть «АТБ» ввела ограничения на продажу отдельных «социальных» продуктов (яйца, подсолнечное масло, крупы и др.) — не больше 6 единиц в одни руки. Соответствующие «квоты» уже появились и на онлайн-площадке по заказу продуктов из «АТБ» — если выбрать больше 6 единиц товара, система автоматически блокирует заказ и не дает отправить его в корзину.

Руководитель управления по корпоративным коммуникациям «АТБ» Сергей Демченко пояснил «Минфину», что ограничения не связаны с дефицитом, а объясняются попытками некоторых покупателей приобрести товар оптом с целью дальнейшей перепродажи. При этом «квоты» на продукты будут действовать не только в супермаркетах этой сети в Киеве и области, а и в магазинах других регионов.

Как стало известно «Минфину», над подобными ограничениями думают и в других сетях.

При этом Тарас Высоцкий заявил, что уничтожение складов еще не означает, что украинцы останутся без продуктов питания. «Угрозы голода нет», — сказал министр.

Действительно ли это так?

Продукты есть, но «сломалась» логистика

Глава концерна «Ярослав» Александр Барсук рассказал «Минфину», что пока дефицит продуктов в магазинах связан в основном с проблемами логистики. Разрушилась устоявшаяся цепочка доставки, когда товар сначала попадает на крупные распределительные центры, а уже оттуда автотранспортом торговых сетей доставляется в магазины. Причем такая доставка до недавних пор шла по несколько раз в день — крупный супермаркет мог принимать по 2−5 фур с товаром за сутки.

Но теперь эта цепочка «порвалась». Отсюда — перебои с поставками в отдельные магазины, хотя на оптовом рынке многие дефицитные в супермаркетах продукты есть в изобилии.

Это, касается, к примеру, муки. Барсук говорит, что на рынке ее очень много. Из-за проблем с экспортом зерна увеличились объемы внутренней переработки, есть даже переизбыток муки, из-за чего цены у производителей упали минимум на 10%.

В крупные супермаркеты мука просто еще не успела попасть, а старые запасы либо уничтожены на складах, либо раскуплены.

В итоге растут продажи муки в небольших магазинах. Барсук говорит, что в их сети объемы реализации «выросли кратно».

С крупами ситуация другая, — говорит президент Международной ассоциации гречки Сергей Громовый.

По его словам, по многим крупам, в частности, гречневой, прошлогодние запасы уже иссякли, а продукция, произведенная из нового урожая, еще не попала на полки — гречиху только убирают с полей.

Кроме того, в этом сезоне аграрии посеяли не так много гречихи, поэтому в течение года могут быть периоды ее дефицита, а цены, скорее всего, вырастут, — пояснил «Минфину» Громовый.

Дефицита свежих овощей и фруктов в Украине нет — рынок переполнен продукцией. Но в супермаркеты она не всегда доходит, в том числе и потому, что товар — скоропортящийся и, с учетом нехватки складов, многие сети берут его в ограниченном количестве.

Барсук говорит, что многие сети сейчас пытаются «перенастроить» логистику. В частности, возвращаются к прямым доставкам, предлагая поставщикам самим развозить товары непосредственно по магазинам.

Как отметил вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, по такому принципу в супермаркеты всегда шла доставка хлеба — напрямую с хлебозаводов или их собственных распределительных центров. Это позволило избежать проблем с хлебом после ударов по складам торговых сетей.

Впрочем, удастся ли ритейлу полностью вернуться к адресной доставке — вопрос открытый. У многих производителей и оптовиков попросту нет нужного количества автотранспорта. Кроме того, такая доставка может обойтись дороже, чем по прежней модели — через распределительные центры сетей.

То есть прямые отгрузки могут помочь быстро наполнить магазины, но непонятно, как они скажутся на ценниках.

Что будет с ценами

Отметим, что с начала августа, когда начались массовые удары по складам ритейла, и до начала сентября ценники в рознице на большинство товаров практически не изменились. Незначительное подорожание (в среднем до 5%) есть только на бытовую химию.

Впрочем, есть «скрытое» подорожание отдельных продуктов. Скажем, в торговых сетях резко уменьшилось количество акций и распродаж, когда еду можно было купить со скидками в 10−20% и больше. Кроме того, не наблюдается снижения цен на отечественные свежие овощи и фрукты, хотя в августе эта товарная группа всегда дешевела на 10−15%, так как идет массовое поступление на рынок нового урожая.

То есть пока ритейлеры ценники массово не переписывают, но пытаются заработать на самой ходовой продукции.

При этом, как сказали «Минфину» в «Эпицентре» (в этой сети есть также несколько продуктовых супермаркетов), «искусственно повышать цены не планируем. Но стоимость товаров может меняться, в зависимости от многих других факторов, которые не зависят от компании. В том числе от изменений цен на энергоносители, валютного курса, ситуации на мировых сырьевых рынках и т. д. ».

Могут пересмотреть ценовую политику и сами производители продуктов питания. Тем более, что сейчас некоторые торговые сети предлагают им «разделить убытки» — то есть либо вообще не хотят платить за уничтоженный товар, либо готовы платить часть (до 50%).

«Конечно, кто-то согласится — в основном те, у кого „зависли“ сравнительно небольшие долги и нет других каналов продаж», — считает Барсук. Но, не исключено, что производители заложат полученные убытки в себестоимость продукции, что в итоге спровоцирует рост цен.