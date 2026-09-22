Audi борется со своим же брендом: почему китайские электромобили стараются не пустить в Германию

Audi оказалась в необычной ситуации: немецкий автопроизводитель пытается заблокировать у себя на родине продажу электромобилей, которые фактически были созданы с его участием. Об этом сообщает Motor1.com. Речь идет о E5 Sportback и E7X — моделях, разработанных Audi совместно с китайским концерном SAIC специально для рынка Китая.



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Парадокс состоит в том, что эти машины действительно связаны с Audi, но формально не являются частью глобальной модельной линейки компании. Для них создали отдельный бренд AUDI, принципиально отказавшийся от знаменитого логотипа с четырьмя кольцами.

Теперь Audi пытается не допустить, чтобы эти китайские модели попадали в Германию из-за параллельного импорта.

Автомобили Audi, но без четырех колец

AUDI — это общий проект Audi и SAIC, ориентированный исключительно на китайский рынок. Его замысел заключался в том, чтобы предложить младшим и технологически ориентированным покупателям электромобили, отличающиеся от традиционных моделей Audi.

Поэтому E5 Sportback и E7X получили не только другой дизайн, но и другую бренд-идентичность. На кузове нет логотипа с четырьмя кольцами — вместо него используется надпись AUDI.

Таким образом, компания фактически создала отдельную линейку автомобилей для Китая, но не предусмотрела их официальные продажи в Европе.

Именно это и создало нынешнюю проблему.

Как китайские электромобили оказались в Германии

Немецкий импортер Auto China начал завозить E5 Sportback и E7X в страну. Компания заявляла, что может организовать необходимую гомологацию, регистрацию, гарантийное и сервисное обслуживание.

Однако Audi не согласилась с таким подходом и обратилась в суд.

Представитель автопроизводителя заявил изданию Automobilwoche, что компания «нарушила судебный процесс против импортера» и намерена защищать свои права.

Для Audi проблема не только в том, что китайские электромобили могут конкурировать с ее официальными моделями. Компания не хочет, чтобы автомобили, разработанные для другого рынка и не входящие в ее европейскую дилерскую систему, продавались в Германии под подобным брендингом.

Почему Audi борется сама с собой

На первый взгляд ситуация выглядит абсурдно: Audi борется с автомобилями, которые сама создала.

Но для компании важна разница между двумя вещами — участием в создании автомобиля и официальной ответственностью за его продажу и обслуживание на конкретном рынке.

E5 Sportback и E7X разрабатывались для китайских условий, китайского рынка и соответствующей инфраструктуры. Audi не продавала их официально в Европе, не включала в европейский модельный ряд и не интегрировала в полной мере в местную дилерскую систему.

Если такие машины начнут массово попадать в Германию из-за посторонних импортеров, это создает для Audi сразу несколько проблем.

Во-первых, параллельный импорт может создать конкуренцию официальным моделям Audi. Покупатель получает автомобиль, связанный с известным производителем, но потенциально по другой цене и другим характеристикам.

Во-вторых, возникает вопрос ответственности за послепродажное обслуживание. Автомобиль может быть легально зарегистрирован в Германии, но это не означает, что автоматически становится частью официальной европейской сервисной сети Audi.

Для покупателей главный риск — не цена, а обслуживание

Для немецкого покупателя приобретение такого электромобиля может выглядеть привлекательно: он получает современную модель, разработанную Audi и SAIC, официально не продаваемую в Европе.

Но именно неофициальный статус может оказаться проблемой в будущем.

Потенциальные вопросы могут возникнуть из:

гарантийное обслуживание;

диагностикой и обновлениями программного обеспечения;

доступ к оригинальным запчастям;

ремонтом электроники и высоковольтной системы;

работой камер, радаров и других систем помощи водителю;

совместимостью программного обеспечения с европейской инфраструктурой;

последующей перепродажей автомобиля.

Для обычного автомобиля параллельный импорт создает определенные сервисные нюансы. Для современного электромобиля они могут быть более сложными, поскольку значительная часть его функциональности зависит от программного обеспечения и электронных систем.

Именно поэтому наличие возможности зарегистрировать автомобиль в Германии не равно наличию полноценной поддержки от Audi.



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Почему ситуация может стать важной для всего рынка

История с E5 Sportback и E7X показывает более широкую проблему китайского автомобильного рынка: глобальные автопроизводители все чаще создают для Китая отдельные бренды и модели, сильно отличающиеся от их европейских автомобилей.

Но если такие машины начинают попадать в Европу из-за параллельного импорта, граница между «китайской» и «глобальной» моделью стирается.

Для производителя это вопрос контроля бренда, дилерской сети и сервиса. Для покупателя — вопрос того, кто будет фактически отвечать за автомобиль через три, пять или десять лет.

Поэтому нынешний конфликт Audi с Auto China — это не просто спор импорта двух электромобилей. Он показывает, сколь сложным становится глобальный рынок, когда автопроизводитель создает автомобиль под собственным брендом для одной страны, но не хочет видеть его на дорогах другой.



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