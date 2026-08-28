С 28 августа сеть АТБ ограничивает продажу некоторых товаров в одних руках. Как пояснил «Минфину» руководитель управления по корпоративным коммуникациям «АТБ» Сергей Демченко, ограничения касаются социальной группы товаров (яйца, крупы, растительное масло и др.) — не более 6 штук/упаковок.
В АТБ вводят ограничения на покупку продуктов в одни руки
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Он объяснил, что это связано с попытками некоторых покупателей приобрести товар оптом с целью дальнейшей перепродажи. Дефицита товара в сети, по словам Демченко, нет.
Отметим, что недостаток многих продуктов ощущается в других торговых сетях, что явилось следствием ударов врага по складам ритейлеров в Киеве и области.
Ограничения будут действовать в магазинах АТБ по всей стране.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
Он гораздо больше, чем указано в статье здесь.
Правда є ньюанс… так було з моменту існування АТБ.