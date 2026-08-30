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30 августа 2026, 15:13 Читати українською

Цены в супермаркетах могут вырасти из-за новых условий для поставщиков

Крупнейшие украинские сети супермаркетов предложили поставщикам разделить ущерб от уничтожения товаров в результате российских атак на склады и распределительные центры. При согласовании таких условий часть потерь производители могут заложить в отпускные цены. В результате это может привести к удорожанию продуктов для покупателей. Об этом пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на «Экономическая правду».

Крупнейшие украинские сети супермаркетов предложили поставщикам разделить ущерб от уничтожения товаров в результате российских атак на склады и распределительные центры.

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Что предлагают сети

По данным издания, после августовских ударов по логистической инфраструктуре АТБ, Novus, Сильпо и Фора направили поставщикам дополнительные соглашения к действующим договорам.

Novus, Сильпо и Фора предлагают делить потери от уничтожения продукции в пропорции 50 на 50.

АТБ, по информации ЭП, хочет возложить на поставщиков все риски. Сеть предлагает считать, что в случае уничтожения товара право собственности на него не переходило в торговую сеть.

Почему это важно для производителей

Сейчас товар становится собственностью ретейлера после его приемки на складе или в распределительном центре.

В то же время производитель обычно получает оплату только через 30−50 дней. Досрочный расчет возможен с дисконтом в 3−5%.

То есть к моменту ракетного удара поставщик уже потратил средства на сырье, производство и доставку продукции, но еще не получил за нее оплату.

После подписания новых соглашений сеть сможет не оплатить от 50% до 100% от стоимости уже принятого товара.

Что стало причиной конфликта

Вопрос обострился после серии российских атак на логистическую инфраструктуру.

С начала 2026 года были уничтожены три больших складских комплекса АТБ в Днепропетровской и Харьковской областях.

В начале августа россия в течение одной ночи атаковала пять распределительных центров продуктового ретейла в Киевской области. Среди них — логистический хаб Novus и четыре центра Fozzy Group, которые снабжали товарами «Сильпо» и «Фору» .

Производителям советуют не подписывать соглашения

Отраслевые объединения советуют производителям не соглашаться на предлагаемые условия.

Они отмечают, что поставщик не может отвечать за сохранность товара, который уже передан ретейлеру и находится на территории его имущественного комплекса.

Отдельное недовольство вызывает то, что сети одновременно требуют организовать прямые поставки в магазины в обход поврежденных складов, но сохраняют штрафы за недопоставки, ретробонусы, другие платежи и длительные сроки расчетов.

Читайте: Дефицита продуктов в Украине нет: эксперт объяснил, кто разгоняет панику

Производители обратились к власти

Представители производителей уже обратились к правительству и Офису президента.

Они предлагают законодательно урегулировать отношения с торговыми сетями и ввести компенсацию за продукцию, уничтоженную на распределительных центрах.

По данным издания, стороны пока не достигли договоренности.

Что говорят в АТБ

В АТБ назвали ситуацию в отрасли критической, а дополнительное соглашение предметом переговоров, а не ультиматумом.

В компании заявили, что пытаются найти сбалансированную модель распределения военных рисков.

Читайте: В «АТБ» вводят ограничения на покупку продуктов в одни руки

Также в АТБ сообщили о готовности обсуждать сокращение сроков расчетов, пересмотр закупочных цен и маркетинговых сделок.

В то же время, как отмечает издание, сеть не объяснила, как возложение всех убытков на поставщика обеспечивает распределение рисков. Также компания не сообщила, сколько производителей согласились на новые условия.

Чем это грозит покупателям

Если новые правила заработают, производителям придется повторно финансировать производство продукции, уничтоженной уже после передачи сети. Компенсировать потери они смогут из-за повышения отпускных цен.

Если ретейлеры не согласятся на пересмотр цен, некоторые предприятия могут сократить производство или прекратить работу.

В результате потребители могут столкнуться либо с ростом цен в супермаркетах, либо с сокращением ассортимента.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Aleksandr09
Aleksandr09
30 августа 2026, 15:19
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