С 1 января 2027 года для украинских ФЛП могут измениться суммы обязательных платежей и предельные объемы дохода, — сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк. Расчеты основаны на показателях, заложенных в проекте Государственного бюджета на 2027 год.
Налоги и лимиты ФЛП изменятся с 1 января: какие суммы заложили в бюджет-2027
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Какой может стать минимальная зарплата
Проект бюджета предусматривает с 1 января 2027 повышения минимальной заработной платы до 9546 грн.
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц планируется установить на уровне 3691 грн.
Именно эти показатели используются для расчета части платежей ФЛП и предельных объемов дохода по упрощенной системе.
Сколько могут платить ФЛП
Для предпринимателей первой и второй группы изменятся максимальные ставки единого налога:
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1 группа — до 369,10 грн в месяц;
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2 группа — до 1909,20 грн в месяц.
В то же время, это именно максимальные ставки. Конкретный размер единого налога для первой и второй групп устанавливают местные советы, поэтому в отдельных общинах он может быть ниже.
Военный сбор для ФЛП первой и второй группы по предложенным показателям составит 954,60 грн в месяц.
Минимальный ЕСВ для ФЛП всех трех групп вырастет до 2100,12 грн. в месяц.
Для ФЛП третьей группы фиксированная ставка единого налога не меняется: 5% дохода для неплательщиков НДС или 3% для плательщиков НДС. Военный сбор для данной группы составляет 1% дохода.
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Вместе с платежами возрастут и лимиты доходов
Изменение минимальной зарплаты повлияет не только на платежи, но и на максимальный годовой доход, позволяющий оставаться на соответствующей группе упрощенной системы.
В 2027 году лимиты могут составлять:
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1 группа — 1594182 грн в год;
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2 группа — 7 961 364 грн;
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3 группа — 11 140 182 грн.
То есть, предприниматель сможет получать больший годовой доход, не теряя права находиться на соответствующей группе единого налога.
Но все эти цифры следует воспринимать как параметры проекта бюджета-2027, а не как окончательно установленные ставки.
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