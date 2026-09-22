Налоги и лимиты ФЛП изменятся с 1 января: какие суммы заложили в бюджет-2027

С 1 января 2027 года для украинских ФЛП могут измениться суммы обязательных платежей и предельные объемы дохода, — сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк. Расчеты основаны на показателях, заложенных в проекте Государственного бюджета на 2027 год.



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Какой может стать минимальная зарплата

Проект бюджета предусматривает с 1 января 2027 повышения минимальной заработной платы до 9546 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц планируется установить на уровне 3691 грн.

Именно эти показатели используются для расчета части платежей ФЛП и предельных объемов дохода по упрощенной системе.

Сколько могут платить ФЛП

Для предпринимателей первой и второй группы изменятся максимальные ставки единого налога:

1 группа — до 369,10 грн в месяц;

2 группа — до 1909,20 грн в месяц.

В то же время, это именно максимальные ставки. Конкретный размер единого налога для первой и второй групп устанавливают местные советы, поэтому в отдельных общинах он может быть ниже.

Военный сбор для ФЛП первой и второй группы по предложенным показателям составит 954,60 грн в месяц.

Минимальный ЕСВ для ФЛП всех трех групп вырастет до 2100,12 грн. в месяц.

Для ФЛП третьей группы фиксированная ставка единого налога не меняется: 5% дохода для неплательщиков НДС или 3% для плательщиков НДС. Военный сбор для данной группы составляет 1% дохода.



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Вместе с платежами возрастут и лимиты доходов

Изменение минимальной зарплаты повлияет не только на платежи, но и на максимальный годовой доход, позволяющий оставаться на соответствующей группе упрощенной системы.

В 2027 году лимиты могут составлять:

1 группа — 1594182 грн в год;

2 группа — 7 961 364 грн;

3 группа — 11 140 182 грн.

То есть, предприниматель сможет получать больший годовой доход, не теряя права находиться на соответствующей группе единого налога.

Но все эти цифры следует воспринимать как параметры проекта бюджета-2027, а не как окончательно установленные ставки.



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