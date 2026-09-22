Биткоин взлетел выше $87 тысяч, а Nasdaq обновил рекорд: инвесторы снова скупают рисковые активы

Американские спотовые ETF на биткоин в понедельник привлекли почти $1 млрд чистого капитала. Об этом сообщает Cointelegraph. Такой результат стал лучшим для фондов с октября 2025 года и произошел на фоне резкого роста самого биткоина — криптовалюта ненадолго превысила $87 тыс.



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По данным SoSoValue, чистый приток средств в споте биткоин-ETF составил $998,9 млн. Это не только самый дневной результат в 2026 году, но и самый высокий показатель с 6 октября 2025 года, когда фонды привлекли более $1,2 млрд.

Предыдущий максимум в этом году составил $844 млн и был зафиксирован 14 января.

В то же время, несмотря на мощный понедельник, совокупный результат спотовых биткоин-ETF в США с начала 2026 года остается отрицательным — около $464 млн чистого оттока.

Куда ушли деньги инвесторов

Наибольшее количество средств в понедельник привлек iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock — около $381 млн.

На втором месте оказался ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) с притоком $289 млн. Еще около $239 млн получил Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) от Fidelity.

Такой масштаб спроса показывает, что инвесторы снова активно используют регулируемые биржевые инструменты для получения доступа к биткоину.

Биткоин поднялся выше $87 тысяч

На момент подготовки материала биткоин торговался примерно по $85 430, прибавив 4,7% в сутки и 12,3% в месяц.

В понедельник криптовалюта ненадолго поднялась выше $87 200. Это стало самым высоким уровнем примерно за восемь месяцев.

Аналитик CryptoQuant Хулио Морено отметил, что биткоин преодолел свою 365-дневную скользящую среднюю. По его мнению, это может являться важным техническим сигналом для подтверждения нового восходящего цикла.

В то же время, один технический индикатор сам по себе не гарантирует дальнейшего роста криптовалюты, поэтому динамика спроса на ETF и общий аппетит инвесторов к рисковым активам остаются важными факторами.

Горячим был не только крипторынок

Сильное движение в биткоине происходило одновременно с мощным ростом американских технологических акций.

Nasdaq Composite в понедельник поднялся на 2,3% и закрылся на историческом максимуме — 27 122,09 пункта. Индекс получил поддержку от производителей чипов и других компаний, связанных с искусственным интеллектом.

В частности, акции AMD выросли почти на 10% и впервые подняли капитализацию компании свыше $1 трлн. Intel прибавила около 12%, а Meta — более 11%.

То есть понедельник биткоина происходил не изолированно: одновременно оживился спрос на технологические и другие рисковые активы.

Инвесторы возвращаются к рисковым активам

Одним из факторов поддержки фондового рынка стало снижение доходности американских гособлигаций, а цены на нефть тоже пошли вниз. Это уменьшило часть опасений по поводу инфляции и стоимости денег для экономики.

На этом фоне инвесторы активнее покупали технологические акции, криптовалюты и другие рисковые активы. Reuters отмечает, что обновление оптимизма вокруг искусственного интеллекта стало одним из главных драйверов понедельничного ралли на Wall Street.

Таким образом, почти $1 млрд у биткоин-ETF может быть не только отдельным событием на крипторынку, но и частью более широкого возвращения интереса инвесторов к рисковым активам.



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ETF на Ethereum также показали рекорд

Положительная динамика коснулась не только биткоина.

Американские спотовые ETF на Ethereum в понедельник привлекли около $270 млн, что также стало самым дневным приливом в 2026 году.

В то же время спотовые ETF на XRP в этот день не зафиксировали чистый приток. Общий накопленный чистый приток в эти фонды составляет около $1,71 млрд.

Пока рынок получил сразу несколько сигналов усиления спроса: биткоин поднялся выше $87 тыс, спотовые ETF на BTC показали почти миллиардный дневной приток, а американский технологический индекс Nasdaq обновил исторический максимум. Станет ли это началом более устойчивого движения вверх, будет зависеть от дальнейшего притока капитала, макроэкономических данных и настроений на мировых рынках.



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