Meta строит «суперкабель» через Атлантику: 7000 км и рекордные 1 Пбит/с

Компания Meta объявила о создании нового трансатлантического подводного кабеля Petal, который должен соединить США и Францию. Его протяженность составит около 7000 км, а пропускная способность достигнет 1 петабита в секунду (1 Пбит/с). Если проект будет реализован по плану, Petal станет первым трансоокеанским кабелем петабитного класса.

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Запуск системы намечен на 2029 год. В то же время, физическая прокладка кабеля пока не началась: Meta, NEC и Sumitomo Electric лишь объявили о начале сотрудничества над проектом. NEC должна спроектировать, изготовить и установить систему, а Sumitomo Electric будет поставлять специальное оптоволокно. Во Франции Meta работает с Orange по выводу кабеля на атлантическое побережье и его подключению к европейской наземной сети.

Зачем Meta нужен столь мощный кабель

Подводные кабели фактически являются скрытым основанием глобального интернета: по данным Meta, на них приходится около 99% межконтинентального интернет-трафика. Поэтому развитие сервисов на базе искусственного интеллекта, облачных вычислений, видео и обмена большими объемами данных требует постоянного увеличения пропускной способности международных маршрутов.

Petal должен передавать вдвое больше данных, чем современные трансатлантические системы сопоставимой длины.

Для сравнения: предыдущий крупный проект Meta и его партнеров Anjana рассчитан примерно на 0,5 Пбит/с. Petal должен удвоить этот показатель.

Главная особенность Petal — два сердечника в одном волокне

Основная технологическая новинка проекта заключается не просто в увеличении количества волокон.

Petal получит 24 пары волокон, но каждое волокно будет иметь два оптических сердечника. Таким образом, система фактически получит 48 пространственных каналов — примерный эквивалент традиционного кабеля с 48 парами волокон.

Это позволит увеличить пропускную способность без пропорционального увеличения количества самого кабеля, оборудования и энергопотребления.

Sumitomo Electric разработала и производит для проекта специальное двухсердечниковое волокно 2C Z-PLUS ULL. По данным компании, два независимых пути передачи данных размещаются внутри оптического волокна стандартного диаметра.

Еще одна сложность — подводные усилители сигнала. На маршруте протяженностью 7000 км их понадобится около сотни. Meta заявляет, что для Petal разработан усилитель, способный работать с 96 оптическими сердечниками в одном корпусе.

Кто строит Petal

Проект распределен между несколькими крупными компаниями.

Meta финансирует и эксплуатирует кабель.

NEC выступает генеральным поставщиком системы: компания будет отвечать за проектирование, производство и прокладку Petal.

Sumitomo Electric Industries разработала и производит двухсердечниковое оптоволокно.

Orange вместе с Meta будет заниматься французской частью проекта — выведением кабеля на атлантическое побережье и подключением к европейской наземной инфраструктуре.

То есть Petal — не просто кабель Meta. Это общий инфраструктурный проект, в котором американская технологическая компания выступает владельцем и заказчиком, японские компании отвечают за ключевые подводные технологии, а французский оператор — за подключение к европейской сети.

Это уже не первый подобный проект Meta

Petal стал очередным этапом масштабной стратегии Meta по созданию своей глобальной телекоммуникационной инфраструктуры.

Компания заявляет, что уже инвестировала более 20 проектов подводных кабелей. Среди них есть как собственные масштабные системы, так и проекты с другими технологическими и телекоммуникационными компаниями.

Один из ранних примеров — MAREA, трансатлантический кабель между США и Европой, который Meta строила вместе с Microsoft и Telefónica.

Другой масштабный проект — 2Africa. В него вошли Meta, Bayobab (MTN Group), center3 (stc), CMI, Orange, Telecom Egypt, Vodafone Group и WIOCC. В настоящее время система охватывает 33 страны, а ее общая протяженность вместе с расширением 2Africa Pearls должна составлять около 45 тыс. км.

Еще более амбициозный проект — Waterworth, о котором Meta объявила в 2025 году. После завершения он должен продлиться более чем на 50 тыс. км, соединив пять континентов, в том числе США, Индию, Бразилию и Южную Африку. Meta называет его самым большим проектом своей подводной кабельной инфраструктуры.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе Meta также участвует в проектах Candle, Bifrost, Echo и Apricot. К примеру, Candle протяженностью около 8000 км должна соединить Японию, Тайвань, Филиппины, Индонезию, Малайзию и Сингапур и выйти на мощность около 570 Тбит/с в 2028 году. Среди его участников — Meta, SoftBank, IPS, TM Technology Services, XLSmart и NEC.



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Почему Meta вкладывает миллиарды именно в кабели

Причина связана не только с Facebook, Instagram или WhatsApp.

Meta одновременно строит огромную инфраструктуру для искусственного интеллекта — дата-центры, вычислительные мощности и системы передачи данных. Чем больше ШИ-системы обмениваются данными между континентами и дата-центрами, тем большей международной пропускной способности они нуждаются.

Поэтому подводные кабели для технологических компаний становятся стратегической инфраструктурой, соразмерной по значению с дата-центрами.

Petal показывает, куда движется эта отрасль: вместо простого увеличения количества кабелей разработчики пытаются получить больше пропускной способности с того же физического пространства и ограниченного энергопотребления.

Если проект будет завершен в 2029 году по плану, Petal станет первым трансоокеанским кабелем петабитного класса и первым масштабным коммерческим проектом, где многосердечниковое оптоволокно будет использоваться в таком масштабе.

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