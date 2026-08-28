В Киевской области уничтожены 400 тыс. кв. м складов. Резерв сократился до 2,5%

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Сколько складских площадей потерял регион

По данным профильных аналитиков и Ассоциации ритейлеров Украины (RAU), в Киевской области уничтожено около 400 000 кв. м коммерческих складских площадей. Из них 80−100 тысяч кв. м приходились на мультитемпературные (холодильные) составы. Это критически важный и дефицитный тип складских помещений, необходимый для хранения свежих продуктов питания.

Из-за этих потерь свободный резерв уцелевших качественных складов в Киевском регионе сократился до 2,5%. Это значит, что рынок фактически остался без запаса прочности: дальнейшие удары по складской инфраструктуре уже почти нечем компенсировать.

Почему это усиливает общие потери экономики

Эти цифры логически продолжают предварительную оценку Шевчишина по поводу потерь Киева от ежедневных воздушных тревог — от $7 до $14 млн в день без учета прямого ущерба от прилетов.

Уничтожение складов — это именно тот «другой порядок цифр» прямых потерь, о котором говорилось ранее: уничтоженный склад стоит не только свою товарную стоимость, но и запускает цепную реакцию.

Ритейлер теряет товар и доход, логистическая компания — заказ, производитель — канал сбыта и средства на новое производство.

К тому же, большинство игроков рынка имеют обязательства перед банками, поэтому подобные потери увеличивают долю проблемных кредитов в банковском секторе. Дефицит холодильных складов особенно опасен для продовольственного рынка: через такие объекты проходит логистика свежих продуктов, и их труднее всего быстро заменить или построить заново.

Сокращение свободного резерва до 2,5% означает, что рынок складской недвижимости Киевского региона уже исчерпал способность амортизировать новые удары: каждый последующий прилет по складам теперь напрямую бьет по возможности бизнеса продолжать работу, а не просто сокращает «запас прочности», как это было раньше.

Напомним

Как сообщал Минфин, Фонд государственного имущества Украины приступил к аудиту складских помещений государственных предприятий, чтобы определить площади, которые можно будет передать в пользование компаниям, пострадавшим в результате российских обстрелов.

Предварительно речь идет о нескольких сотнях тысяч квадратных метров потенциальных складских площадей. В то же время эта цифра пока только формальная, поскольку все объекты необходимо проверить непосредственно на местах.