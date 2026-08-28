В Киевской области уничтожены 400 тыс. кв. м складов. Резерв сократился до 2,5%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 августа 2026, 13:43 Читати українською

В Киевской области уничтожены 400 тыс. кв. м складов. Резерв сократился до 2,5%

Экономист Андрей Шевчишин провел анализ экономических потерь столичного региона от российских обстрелов сосредоточившись на складской недвижимости.

Экономист Андрей Шевчишин провел анализ экономических потерь столичного региона от российских обстрелов сосредоточившись на складской недвижимости.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСколько складских площадей потерял регионПо данным профильных аналитиков и Ассоциации ритейлеров Украины (RAU), в Киевской области уничтожено около 400 000 кв.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько складских площадей потерял регион

По данным профильных аналитиков и Ассоциации ритейлеров Украины (RAU), в Киевской области уничтожено около 400 000 кв. м коммерческих складских площадей. Из них 80−100 тысяч кв. м приходились на мультитемпературные (холодильные) составы. Это критически важный и дефицитный тип складских помещений, необходимый для хранения свежих продуктов питания.

Из-за этих потерь свободный резерв уцелевших качественных складов в Киевском регионе сократился до 2,5%. Это значит, что рынок фактически остался без запаса прочности: дальнейшие удары по складской инфраструктуре уже почти нечем компенсировать.

Почему это усиливает общие потери экономики

Эти цифры логически продолжают предварительную оценку Шевчишина по поводу потерь Киева от ежедневных воздушных тревог — от $7 до $14 млн в день без учета прямого ущерба от прилетов.

Уничтожение складов — это именно тот «другой порядок цифр» прямых потерь, о котором говорилось ранее: уничтоженный склад стоит не только свою товарную стоимость, но и запускает цепную реакцию.

Ритейлер теряет товар и доход, логистическая компания — заказ, производитель — канал сбыта и средства на новое производство.

К тому же, большинство игроков рынка имеют обязательства перед банками, поэтому подобные потери увеличивают долю проблемных кредитов в банковском секторе. Дефицит холодильных складов особенно опасен для продовольственного рынка: через такие объекты проходит логистика свежих продуктов, и их труднее всего быстро заменить или построить заново.

Сокращение свободного резерва до 2,5% означает, что рынок складской недвижимости Киевского региона уже исчерпал способность амортизировать новые удары: каждый последующий прилет по складам теперь напрямую бьет по возможности бизнеса продолжать работу, а не просто сокращает «запас прочности», как это было раньше.

Напомним

Как сообщал Минфин, Фонд государственного имущества Украины приступил к аудиту складских помещений государственных предприятий, чтобы определить площади, которые можно будет передать в пользование компаниям, пострадавшим в результате российских обстрелов.

Предварительно речь идет о нескольких сотнях тысяч квадратных метров потенциальных складских площадей. В то же время эта цифра пока только формальная, поскольку все объекты необходимо проверить непосредственно на местах.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
28 августа 2026, 14:18
#
А где было ПВО???
+
0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
28 августа 2026, 14:33
#
Многое выбили баллистикой, которую нам сбивать нечем. Да и новые реактивные Герани — тоже не самая простая цель для ПВО, с «тачанок» оснащенных пулемётами их уже особо не посбиваешь.
+
0
vPrirech
vPrirech
28 августа 2026, 17:20
#
Не хочется даже такое писать, но как я понимаю часть ПВО осваивается в Израиле, часть в Киеве в качестве «застав», ну и часть с теми кто уехал в другие страны.
+
+10
EconomistPetya
EconomistPetya
28 августа 2026, 16:51
#
Это плохо, но вы видели как красиво горят Вайлдберриз? Наши внуки, гуляя по большой, свободной, демократичной Украине, стране ЕС и члену НАТО, ездя на курорты Кубаньщины которые освободят ЗСУ под руководством Президента Зеленского, будут вспоминать наш подвиг, подвиг всех героев ЗСУ и волонтеров вроде меня, и благодарить за т о что мы оставили им в наследство лучшую страну Европы.

По сравнению с этим сиюминутные небольшие потери складов это мелочи. Зато москали сидят без бензина и маркетплейсов.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 62 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами