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22 сентября 2026, 11:52 Читати українською

Дизель по 145 грн — реальный сценарий? Эксперт объяснил, что будет с ценами на горючее

Стоимость дизельного горючего в Украине в феврале может вырасти до 115−120 грн за литр. Такой сценарий в эфире Ранок.LIVE назвал топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин. По его оценке, это наиболее реалистический прогноз с учетом ситуации на мировом рынке нефти.

Стоимость дизельного горючего в Украине в феврале может вырасти до 115−120 грн за литр.
Автор Пунит Сингх

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Эксперт отметил, что на украинские цены будут влиять сразу несколько факторов: акцизная нагрузка, развитие войны и мировые котировки нефти и нефтепродуктов.

Бензин, по прогнозу Леушкина, может стоить примерно на 10 грн дешевле дизеля.

В то же время существует и более дорогой сценарий. Если ориентироваться на текущие европейские цены на топливо, стоимость дизеля в Украине может достичь 140−145 грн за литр. Однако эксперт считает такой вариант менее вероятным.

Почему мировой рынок горючего остается нестабильным


Украинский рынок в значительной степени зависит от импортного горючего, поэтому изменения мировых цен быстро отражаются на внутренних котировках. Министерство экономики и окружающей среды Украины отмечало, что с начала сентября рынок находится под влиянием внешних факторов из-за обострения на Ближнем Востоке, риска для судоходства в Ормузском проливе и атаки на нефтяную инфраструктуру. В результате цена Brent превысила $100 за баррель.

Дополнительное давление создает сокращение предложения дизеля на мировом рынке. По данным Reuters, война в Иране и Украине нарушила поставки из ключевых стран-производителей, а поставки дизеля с Ближнего Востока в марте-августе сократились примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Европейские фьючерсы на дизель при этом более чем вдвое превышают уровень начала 2026 года.

На российском рынке ситуацию также усложнили удары по нефтеперерабатывающим заводам. Шесть крупных НПЗ, обеспечивающих около половины производства дизеля в РФ, в сентябре сократили или остановили работу, после чего Москва ограничила экспорт горючего.


Читайте также: Экономист привел парадоксальные данные о дизеле в США: цены росли без ударов по российским НПЗ

В таких условиях украинский рынок остается особенно чувствительным к любому новому скачку мировых цен на нефть и нефтепродукты. Именно поэтому прогноз в 115−120 грн за литр дизеля на февраль будет зависеть, прежде всего, от того, как изменится ситуация с глобальными поставками и войнами, а также от налоговой нагрузки на топливо.


Как мы писали, JPMorgan перестал прогнозировать цены на нефть, потому что не знает, когда кончится война

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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