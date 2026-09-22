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22 сентября 2026, 10:27 Читати українською

Биткоин подешевел после резкого ралли: аналитики предупреждают о коррекции

Во время азиатских торгов 22 сентября биткоин подешевел после скачка более чем на 13% за четыре дня и достижения восьмимесячного максимума. Аналитики, чьи оценки приводит CoinDesk, предупреждают о риске значительной коррекции после завершения ралли и резких колебаниях, характерных для начала «бычьего» рынка. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время азиатских торгов 22 сентября биткоин подешевел после скачка более чем на 13% за четыре дня и достижения восьмимесячного максимума.

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Как изменилась стоимость

В ходе американской сессии накануне котировки биткоина поднимались до $87 381, а ранним утром в Сингапуре отступили к $85 500, сообщает Bloomberg.

Биткоин вернулся к уровням конца января и даже после снижения торгуется на $10 000 выше минимумов прошлой недели. Криптовалюты дорожали вместе с другими рисковыми активами, в том числе акциями.

Своим ростом рынки отчасти обязаны снижению цен на нефть и оптимизму в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, указывает агентство.

Читайте также: Крипторынок резко ожил: биткоин превысил $80 тысяч, альткоины стремительно дорожают

В конце прошлой недели в американские спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин вновь начали поступать деньги. По данным Farside Investors, которые приводит CoinDesk, после совокупного оттока $746 млн во вторник и среду на прошлой неделе фонды привлекли $160 млн в четверг и $433 млн в пятницу.

Крупнейший корпоративный держатель биткоина Strategy впервые за три недели возобновил покупки, что также поддержало настроения участников рынка, отмечает Bloomberg.

Когда биткоин подорожал выше $82 000, биржи начали принудительно закрывать короткие позиции — ставки трейдеров на падение цены, объясняет CoinDesk. Для закрытия таких сделок требовались обратные операции — покупки контрактов, которые дополнительно подталкивали котировки вверх.

По данным Coinglass, приведенным Bloomberg, за последние сутки на всем крипторынке принудительно закрыли позиции более чем на $1 млрд. Около $840 млн из этой суммы пришлось на ставки на снижение цен.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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