Украина в 2030 году может стать 57-й экономикой мира — прогноз МВФ

К 2030 году объем мировой экономики по прогнозам Международного валютного фонда превысит $150 трлн. Значительная часть прироста будет приходиться на развивающиеся страны Азии. Прогноз основан на номинальном ВВП в текущих долларах США с базы World Economic Outlook МВФ.

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Крупнейшие экономики мира в 2030 году

Тройка крупнейших экономик, по прогнозу, останется такой же, как и в 2026 году.

На первом месте США с $37,7 трлн, или примерно четвертью всей мировой экономики. Второе место сохранит Китай — $26 трлн, или 17,3% глобального ВВП.

За ними с большим отрывом последуют Германия и Индия.

США — $37,678 трлн (25,1% доля в мировом ВВП)

Китай — $26,047 трлн (17,3%)

Германия — $6,178 трлн (4,1%)

Индия — $6,173 трлн (4,1%)

Великобритания — $5,148 трлн (3,4%)

Япония — $5,002 трлн (3,3%)

Франция — $4,004 трлн (2,7%)

Бразилия — $3,204 трлн (2,1%)

Италия — $3,046 трлн (2,0%)

Канада — $3,008 трлн (2,0%)

россия — $2,592 трлн (1,7%)

Мексика — $2,549 трлн (1,7%)

Австралия — $2,484 трлн (1,7%)

Мир в общей сложности — $150,344 трлн.

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Итого США, Китай и Германия добавят более $10 трлн нового экономического производства между 2026 и 2030 годами, причем наибольший прирост ожидается в Китае.

Особенно интересна борьба за третье место. Германия, по прогнозу, будет иметь ВВП в $6,178 трлн, а Индия — в $6,173 трлн. Разница — всего около $5 млрд.

Если нынешние темпы роста сохранятся, Индия скоро может обойти Германию и по номинальному ВВП. При этом по паритету покупательной способности индийская экономика уже примерно втрое больше немецкой.

Азия продолжает набирать вес

К 2030 году страны Азии и Ближнего Востока будут вместе генерировать около $55,7 трлн ВВП, то есть более трети мировой экономики.

После Китая и Индии крупнейшей экономикой региона будет Япония с ВВП около $5 трлн. Далее пойдет Южная Корея — $2,3 трлн и Индонезия — $2,1 трлн.

Позиции Японии за последние десятилетия существенно ослабли. Когда-то она была второй экономикой мира, но в 2010 году ее обошел Китай, а в 2024 году — Германия.

Европа: более равномерное распределение экономической силы

Совокупный ВВП Европы в 2030 году прогнозируется на уровне около $37 трлн или примерно пятой части мировой экономики.

При этом европейская экономика будет значительно более сбалансирована между отдельными странами, чем в Северной или Южной Америке, где более половины экономики континента приходится только на одно государство.

Если состав ЕС не изменится, совокупный номинальный ВВП стран Евросоюза достигнет около $26,5 трлн.

Крупнейшими экономиками ЕС останутся:

Германия — $6,2 трлн;

Франция — $4 трлн;

Италия — $3 трлн.

Великобритания по ВВП около $5,1 трлн будет оставаться крупнейшей европейской экономикой вне ЕС.

Россия с прогнозируемыми $2,6 трлн будет второй. В то же время она относится к немногим крупным экономикам мира, которые, по прогнозам, могут сократиться в период между 2026 и 2030 годами.

Украина будет на 57 месте в мире — $274.5 млрд (0.2%). Чуть меньше Катара и чуть больше Узбекистана.