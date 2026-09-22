Украина в 2030 году может стать 57-й экономикой мира — прогноз МВФ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 сентября 2026, 12:52 Читати українською

Украина в 2030 году может стать 57-й экономикой мира — прогноз МВФ

К 2030 году объем мировой экономики по прогнозам Международного валютного фонда превысит $150 трлн. Значительная часть прироста будет приходиться на развивающиеся страны Азии. Прогноз основан на номинальном ВВП в текущих долларах США с базы World Economic Outlook МВФ.

К 2030 году объем мировой экономики по прогнозам Международного валютного фонда превысит $150 трлн.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Крупнейшие экономики мира в 2030 году

Тройка крупнейших экономик, по прогнозу, останется такой же, как и в 2026 году.

На первом месте США с $37,7 трлн, или примерно четвертью всей мировой экономики. Второе место сохранит Китай — $26 трлн, или 17,3% глобального ВВП.

За ними с большим отрывом последуют Германия и Индия.

  • США — $37,678 трлн (25,1% доля в мировом ВВП)
  • Китай — $26,047 трлн (17,3%)
  • Германия — $6,178 трлн (4,1%)
  • Индия — $6,173 трлн (4,1%)
  • Великобритания — $5,148 трлн (3,4%)
  • Япония — $5,002 трлн (3,3%)
  • Франция — $4,004 трлн (2,7%)
  • Бразилия — $3,204 трлн (2,1%)
  • Италия — $3,046 трлн (2,0%)
  • Канада — $3,008 трлн (2,0%)
  • россия — $2,592 трлн (1,7%)
  • Мексика — $2,549 трлн (1,7%)
  • Австралия — $2,484 трлн (1,7%)

Мир в общей сложности — $150,344 трлн.

Читайте также: План на триллионы евро: как Европа будет спасать свою промышленность

Итого США, Китай и Германия добавят более $10 трлн нового экономического производства между 2026 и 2030 годами, причем наибольший прирост ожидается в Китае.

Особенно интересна борьба за третье место. Германия, по прогнозу, будет иметь ВВП в $6,178 трлн, а Индия — в $6,173 трлн. Разница — всего около $5 млрд.

Если нынешние темпы роста сохранятся, Индия скоро может обойти Германию и по номинальному ВВП. При этом по паритету покупательной способности индийская экономика уже примерно втрое больше немецкой.

Азия продолжает набирать вес

К 2030 году страны Азии и Ближнего Востока будут вместе генерировать около $55,7 трлн ВВП, то есть более трети мировой экономики.

После Китая и Индии крупнейшей экономикой региона будет Япония с ВВП около $5 трлн. Далее пойдет Южная Корея — $2,3 трлн и Индонезия — $2,1 трлн.

Позиции Японии за последние десятилетия существенно ослабли. Когда-то она была второй экономикой мира, но в 2010 году ее обошел Китай, а в 2024 году — Германия.

Европа: более равномерное распределение экономической силы

Совокупный ВВП Европы в 2030 году прогнозируется на уровне около $37 трлн или примерно пятой части мировой экономики.

При этом европейская экономика будет значительно более сбалансирована между отдельными странами, чем в Северной или Южной Америке, где более половины экономики континента приходится только на одно государство.

Если состав ЕС не изменится, совокупный номинальный ВВП стран Евросоюза достигнет около $26,5 трлн.

Крупнейшими экономиками ЕС останутся:

  • Германия — $6,2 трлн;
  • Франция — $4 трлн;
  • Италия — $3 трлн.

Великобритания по ВВП около $5,1 трлн будет оставаться крупнейшей европейской экономикой вне ЕС.

Россия с прогнозируемыми $2,6 трлн будет второй. В то же время она относится к немногим крупным экономикам мира, которые, по прогнозам, могут сократиться в период между 2026 и 2030 годами.

Украина будет на 57 месте в мире — $274.5 млрд (0.2%). Чуть меньше Катара и чуть больше Узбекистана.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами