После уничтожения распределительных центров и складов крупнейшие сети супермаркетов решили пересмотреть условия сотрудничества с поставщиками. В итоге будущие потери могут компенсировать сами потребители из-за роста цен. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на собственное расследование.
Супермаркеты хотят переложить потери от российских атак на производителей: что будет с ценами
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Издание получило письма, которые самые большие сети разослали производителям после ударов по распределительным центрам в начале августа. Каждое письмо содержит дополнительное соглашение о так называемом «механизме разделения рисков»: если товар уничтожен, производитель не получит половины его стоимости.
Что именно меняют ритейлеры
По действующим договорам право собственности на товар переходит к ритейлеру в момент отгрузки на склад, а производитель получает оплату только через 30−50 дней. Novus, «Сільпо» и «Фора» предлагают, чтобы в случае уничтожения товара сеть просто не возвращала половину этой отложенной суммы, то есть ответственность делилась бы «50 на 50».
Жестчайшие условия выдвинула сеть АТБ: ссылаясь на военное положение, она хочет признать, что право собственности на уничтоженный товар не переходило к ритейлеру вообще, а оставалось за производителем, чтобы все убытки ложились на поставщика. По словам одного из производителей, компания прямо предупреждает: кто не подпишет соглашение, с тем прекратят сотрудничество.
Как производители пытаются противостоять
Производители через профильные объединения (Союз молочных предприятий и Союз птицеводов) дважды пытались достучаться до власти, в частности, через встречи в Минагрополитики, Минэкономики и Офисе президента. Ни одна не дала результата: представители ритейла отказались обсуждать ситуацию коллективно, настаивая на переговорах с каждым производителем в отдельности.
По информации источников, пока ни один поставщик не согласился на новые условия. В ассоциациях опасаются, что согласие хотя бы одной компании станет аргументом сетей в переговорах с остальными.
Последствия цен могут проявиться не сразу. Но если производители подпишут новые сделки, а товар сгорит на складе при следующем ударе, компании придется вторично финансировать производство того же объема продукции.
Компенсировать это можно будет только из-за повышения отпускных цен. И это наиболее вероятно.
Или, если сети на это не согласятся, за счет сокращения производства, что, в конечном счете, ударит по ассортименту на полках и сокращению рабочих мест.
Публично опрошенные УП ритейлеры в большинстве своем отказались комментировать ситуацию. Ответила только сеть АТБ, назвавшая дополнительное соглашение предметом переговоров, а не ультиматумом.
Дополнительно
Как сообщает еРадар, РФ массированно ударила по большим логистическим комплексам, складам и сетям супермаркетов на Киевщине.
Пострадали логистический центр «Эпицентр Калиновка», «Бергер Карго Украина» (Berger Cargo) и ООО «Альфа Девелопмент Групп», где размещались склады ведущих компаний и сетей:
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Аврора;
- Рошен;
- Сильпо:
- Comfy;
- Стройснаб.
Комментарии - 3
Мережевий бізнес взявся не просто так, він економічно більш вигідний.
Тут питання в тому, як розділити ризики.