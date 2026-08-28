Супермаркеты хотят переложить потери от российских атак на производителей: что будет с ценами

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Издание получило письма, которые самые большие сети разослали производителям после ударов по распределительным центрам в начале августа. Каждое письмо содержит дополнительное соглашение о так называемом «механизме разделения рисков»: если товар уничтожен, производитель не получит половины его стоимости.

Что именно меняют ритейлеры

По действующим договорам право собственности на товар переходит к ритейлеру в момент отгрузки на склад, а производитель получает оплату только через 30−50 дней. Novus, «Сільпо» и «Фора» предлагают, чтобы в случае уничтожения товара сеть просто не возвращала половину этой отложенной суммы, то есть ответственность делилась бы «50 на 50».

Жестчайшие условия выдвинула сеть АТБ: ссылаясь на военное положение, она хочет признать, что право собственности на уничтоженный товар не переходило к ритейлеру вообще, а оставалось за производителем, чтобы все убытки ложились на поставщика. По словам одного из производителей, компания прямо предупреждает: кто не подпишет соглашение, с тем прекратят сотрудничество.

Как производители пытаются противостоять

Производители через профильные объединения (Союз молочных предприятий и Союз птицеводов) дважды пытались достучаться до власти, в частности, через встречи в Минагрополитики, Минэкономики и Офисе президента. Ни одна не дала результата: представители ритейла отказались обсуждать ситуацию коллективно, настаивая на переговорах с каждым производителем в отдельности.

По информации источников, пока ни один поставщик не согласился на новые условия. В ассоциациях опасаются, что согласие хотя бы одной компании станет аргументом сетей в переговорах с остальными.

Последствия цен могут проявиться не сразу. Но если производители подпишут новые сделки, а товар сгорит на складе при следующем ударе, компании придется вторично финансировать производство того же объема продукции.

Компенсировать это можно будет только из-за повышения отпускных цен. И это наиболее вероятно.

Или, если сети на это не согласятся, за счет сокращения производства, что, в конечном счете, ударит по ассортименту на полках и сокращению рабочих мест.

Публично опрошенные УП ритейлеры в большинстве своем отказались комментировать ситуацию. Ответила только сеть АТБ, назвавшая дополнительное соглашение предметом переговоров, а не ультиматумом.

Дополнительно

Как сообщает еРадар, РФ массированно ударила по большим логистическим комплексам, складам и сетям супермаркетов на Киевщине.



Пострадали логистический центр «Эпицентр Калиновка», «Бергер Карго Украина» (Berger Cargo) и ООО «Альфа Девелопмент Групп», где размещались склады ведущих компаний и сетей: