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28 августа 2026, 8:04 Читати українською

Супермаркеты хотят переложить потери от российских атак на производителей: что будет с ценами

После уничтожения распределительных центров и складов крупнейшие сети супермаркетов решили пересмотреть условия сотрудничества с поставщиками. В итоге будущие потери могут компенсировать сами потребители из-за роста цен. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на собственное расследование.

После уничтожения распределительных центров и складов крупнейшие сети супермаркетов решили пересмотреть условия сотрудничества с поставщиками.

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Издание получило письма, которые самые большие сети разослали производителям после ударов по распределительным центрам в начале августа. Каждое письмо содержит дополнительное соглашение о так называемом «механизме разделения рисков»: если товар уничтожен, производитель не получит половины его стоимости.

Что именно меняют ритейлеры

По действующим договорам право собственности на товар переходит к ритейлеру в момент отгрузки на склад, а производитель получает оплату только через 30−50 дней. Novus, «Сільпо» и «Фора» предлагают, чтобы в случае уничтожения товара сеть просто не возвращала половину этой отложенной суммы, то есть ответственность делилась бы «50 на 50».

Жестчайшие условия выдвинула сеть АТБ: ссылаясь на военное положение, она хочет признать, что право собственности на уничтоженный товар не переходило к ритейлеру вообще, а оставалось за производителем, чтобы все убытки ложились на поставщика. По словам одного из производителей, компания прямо предупреждает: кто не подпишет соглашение, с тем прекратят сотрудничество.

Как производители пытаются противостоять

Производители через профильные объединения (Союз молочных предприятий и Союз птицеводов) дважды пытались достучаться до власти, в частности, через встречи в Минагрополитики, Минэкономики и Офисе президента. Ни одна не дала результата: представители ритейла отказались обсуждать ситуацию коллективно, настаивая на переговорах с каждым производителем в отдельности.

По информации источников, пока ни один поставщик не согласился на новые условия. В ассоциациях опасаются, что согласие хотя бы одной компании станет аргументом сетей в переговорах с остальными.

Последствия цен могут проявиться не сразу. Но если производители подпишут новые сделки, а товар сгорит на складе при следующем ударе, компании придется вторично финансировать производство того же объема продукции.

Компенсировать это можно будет только из-за повышения отпускных цен. И это наиболее вероятно.

Или, если сети на это не согласятся, за счет сокращения производства, что, в конечном счете, ударит по ассортименту на полках и сокращению рабочих мест.

Публично опрошенные УП ритейлеры в большинстве своем отказались комментировать ситуацию. Ответила только сеть АТБ, назвавшая дополнительное соглашение предметом переговоров, а не ультиматумом.

Дополнительно

Как сообщает еРадар, РФ массированно ударила по большим логистическим комплексам, складам и сетям супермаркетов на Киевщине.

Пострадали логистический центр «Эпицентр Калиновка», «Бергер Карго Украина» (Berger Cargo) и ООО «Альфа Девелопмент Групп», где размещались склады ведущих компаний и сетей:

  • Аврора;

  • Рошен;
  • Сильпо:
  • Comfy;
  • Стройснаб.
Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
gorobezus
gorobezus
28 августа 2026, 8:15
#
Крестьяне нарушили основное правило — ни один канал сбыта не должен занимать более 20 процентов производства, чем больше потребителей — тем устойчивее бизнес. Ну и «бизнесмены» начнут наконец развивать региональные мелкие склады и сеть сбыта. С учетом тех дисконтов что раньше давали крупным сетям — то на то и выйдет.
+
0
Exba
Exba
28 августа 2026, 9:57
#
Да, сейчас нужно максимально диверсифицироваться. А на уровне власти должны не сносить ларьки, а наоборот, давать зелёный свет форма, которые будут реализовывать товары производителей в мелких точках. Плюс поднять лимиты на беспошлинные посылки со 150 до хотя бы 1000 евро и не кошмарить челночников, которые будут возить товары из той же Польши
+
+13
vt313
vt313
28 августа 2026, 11:01
#
Селяни тут, взагалі, не до чого.
Мережевий бізнес взявся не просто так, він економічно більш вигідний.

Тут питання в тому, як розділити ризики.
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