Рынок сельскохозяйственной земли в Украине в августе резко замедлился, сообщает Latifundist. Количество сделок купли-продажи сократилось на 17,6% по сравнению с июлем, а общая площадь проданных участков — на 18%. Пока это почти не сказалось на средней стоимости гектара, однако при сохранении тенденции цены могут перейти к более заметному снижению уже в сентябре.
60 тысяч за гектар — не предел: цена земли в Украине может пойти вниз уже в сентябре
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По данным старшего научного сотрудника Института аграрной экономики Игоря Юрченко, в августе в Украине заключили 8255 сделок купли-продажи сельхозземли против 10013 в июле. Площадь проданных участков сократилась с 19,8 тыс. га до 16,3 тыс. га.
В то же время, средняя цена гектара осталась почти неизменной — 60,4 тыс. грн против 60,9 тыс. грн в июле. Таким образом, за месяц она снизилась всего на 0,8%.
Почему земля пока не подешевела существенно
По оценке Института аграрной экономики, стабильность средней цены в значимой степени разъясняется структурой сделок.
В августе увеличилась доля сделок в регионах, где земля стоит дороже. В то же время сократилась доля областей с более низкими ценами. Из-за этого падение стоимости земли в отдельных регионах пока не привело к тому же снижению общеукраинского показателя.
При этом в некоторых областях коррекция была значительно сильнее средней по стране.
Например, в Хмельницкой области гектар в августе стоил в среднем 65,4 тыс. грн против 79,3 тыс. грн в июле. Это значит падение на 17,5%. В то же время доля области в общем количестве сделок выросла.
В Черниговской области снижение цены также сопровождалось сокращением доли региона в общем объеме рынка.
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Что будет с ценой земли в сентябре
Августовское сокращение оборота стало самым резким с начала 2026 года. Ранее весной и летом рынок снижал активность постепенно — всего на несколько процентов ежемесячно.
Теперь ситуация изменилась: если в сентябре количество сделок и площадь проданной земли продолжат сокращаться такими же темпами, структурный эффект может уже не удержать среднюю цену.
В таком случае средняя стоимость сельхозземли по Украине может снизиться ощутимее, чем в августе.
То есть, нынешние 60,4 тыс. грн за гектар еще не свидетельствуют о масштабном падении рынка. Августовский показатель в значительной степени поддержал изменение географии сделок. Если же спрос продолжит ослабевать в разных регионах одновременно, это уже будет непосредственно отражаться на цене.
В Институте аграрной экономики отмечают, что общенациональное снижение на 0,8% не отражает в полной мере ситуацию на местных рынках, где ценовая коррекция была значительно глубже.
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