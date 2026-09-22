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22 сентября 2026, 10:52 Читати українською

60 тысяч за гектар — не предел: цена земли в Украине может пойти вниз уже в сентябре

Рынок сельскохозяйственной земли в Украине в августе резко замедлился, сообщает Latifundist. Количество сделок купли-продажи сократилось на 17,6% по сравнению с июлем, а общая площадь проданных участков — на 18%. Пока это почти не сказалось на средней стоимости гектара, однако при сохранении тенденции цены могут перейти к более заметному снижению уже в сентябре.

Рынок сельскохозяйственной земли в Украине в августе резко замедлился, сообщает Latifundist.
Комбайн працює на полі. Автор Марко Де Лука

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По данным старшего научного сотрудника Института аграрной экономики Игоря Юрченко, в августе в Украине заключили 8255 сделок купли-продажи сельхозземли против 10013 в июле. Площадь проданных участков сократилась с 19,8 тыс. га до 16,3 тыс. га.

В то же время, средняя цена гектара осталась почти неизменной — 60,4 тыс. грн против 60,9 тыс. грн в июле. Таким образом, за месяц она снизилась всего на 0,8%.

Почему земля пока не подешевела существенно

По оценке Института аграрной экономики, стабильность средней цены в значимой степени разъясняется структурой сделок.

В августе увеличилась доля сделок в регионах, где земля стоит дороже. В то же время сократилась доля областей с более низкими ценами. Из-за этого падение стоимости земли в отдельных регионах пока не привело к тому же снижению общеукраинского показателя.

При этом в некоторых областях коррекция была значительно сильнее средней по стране.

Например, в Хмельницкой области гектар в августе стоил в среднем 65,4 тыс. грн против 79,3 тыс. грн в июле. Это значит падение на 17,5%. В то же время доля области в общем количестве сделок выросла.

В Черниговской области снижение цены также сопровождалось сокращением доли региона в общем объеме рынка.

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Что будет с ценой земли в сентябре

Августовское сокращение оборота стало самым резким с начала 2026 года. Ранее весной и летом рынок снижал активность постепенно — всего на несколько процентов ежемесячно.

Теперь ситуация изменилась: если в сентябре количество сделок и площадь проданной земли продолжат сокращаться такими же темпами, структурный эффект может уже не удержать среднюю цену.

В таком случае средняя стоимость сельхозземли по Украине может снизиться ощутимее, чем в августе.

То есть, нынешние 60,4 тыс. грн за гектар еще не свидетельствуют о масштабном падении рынка. Августовский показатель в значительной степени поддержал изменение географии сделок. Если же спрос продолжит ослабевать в разных регионах одновременно, это уже будет непосредственно отражаться на цене.

В Институте аграрной экономики отмечают, что общенациональное снижение на 0,8% не отражает в полной мере ситуацию на местных рынках, где ценовая коррекция была значительно глубже.


Как мы писали, аграриям нужно до 80 млрд грн: Украина расширяет кредитование и поддержку экспорта

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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