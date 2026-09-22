60 тысяч за гектар — не предел: цена земли в Украине может пойти вниз уже в сентябре

Рынок сельскохозяйственной земли в Украине в августе резко замедлился, сообщает Latifundist . Количество сделок купли-продажи сократилось на 17,6% по сравнению с июлем, а общая площадь проданных участков — на 18%. Пока это почти не сказалось на средней стоимости гектара, однако при сохранении тенденции цены могут перейти к более заметному снижению уже в сентябре.

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По данным старшего научного сотрудника Института аграрной экономики Игоря Юрченко, в августе в Украине заключили 8255 сделок купли-продажи сельхозземли против 10013 в июле. Площадь проданных участков сократилась с 19,8 тыс. га до 16,3 тыс. га.

В то же время, средняя цена гектара осталась почти неизменной — 60,4 тыс. грн против 60,9 тыс. грн в июле. Таким образом, за месяц она снизилась всего на 0,8%.

Почему земля пока не подешевела существенно

По оценке Института аграрной экономики, стабильность средней цены в значимой степени разъясняется структурой сделок.

В августе увеличилась доля сделок в регионах, где земля стоит дороже. В то же время сократилась доля областей с более низкими ценами. Из-за этого падение стоимости земли в отдельных регионах пока не привело к тому же снижению общеукраинского показателя.

При этом в некоторых областях коррекция была значительно сильнее средней по стране.

Например, в Хмельницкой области гектар в августе стоил в среднем 65,4 тыс. грн против 79,3 тыс. грн в июле. Это значит падение на 17,5%. В то же время доля области в общем количестве сделок выросла.

В Черниговской области снижение цены также сопровождалось сокращением доли региона в общем объеме рынка.

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