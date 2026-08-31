ТОП-5 новостей за понедельник: невыполненные обязательства Украины, начало переговоров с МВФ, подготовка к зиме

В Киеве начала работу миссия МВФ: о чем будут говорить

В понедельник, 31 августа, в Украине приступила к работе очередная миссия Международного валютного фонда. Предыдущий визит состоялся в конце мая — начале июня 2026 года.

Миллиардные обороты без штата: в Украине на риск «оболочки» проверили 122 компании

За последние два года на украинском рынке обнаружили 122 частных компании, объединивших миллиардные доходы с минимальным штатом: от одного до трех работников.

Правительство предлагает закрепить премии для правления Нафтогаза до 36 окладов

Правительство хочет закрепить для правления «Нафтогаза» возможность получать премии до 36 окладов в год. Это подразумевает проект постановления Кабмина, подготовленный Минэкономики. Им предлагается утвердить новое Положение о вознаграждении председателя и членов правления НАК «Нефтегаз Украины»

Украина рискует потерять 4,8 млрд евро из-за невыполненных обязательств

Украина пока медленно выполняет часть обязательств, необходимых для получения международного финансирования. По данным нового мониторинга консорциума RRR4U, 15 индикаторов Плана Украины за 2025 год и первое полугодие 2026 остаются невыполненными. Поэтому под риском находится финансирование около €4,8 млрд.

СНБО ужесточил контроль за подготовкой к зиме: кто будет отвечать за срыв

Указом Президента № 838/2026 от 31 августа введено в действие решение СНБО по подготовке Украины к отопительному сезону 2026/2027 годов. Документ предусматривает усиление защиты критической инфраструктуры, резервов и систем жизнеобеспечения на случай атак и перебоев с энергоснабжением.