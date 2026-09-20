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20 сентября 2026, 13:33 Читати українською

CNN, HBO, Warner Bros. и Discovery: кто получит контроль над гигантской медиаимперией

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила привлечение иностранного финансирования для планируемого приобретения Warner Bros. Discovery компанией Paramount Skydance. Регулятор заявил, что соглашение отвечает общественным интересам, сообщает Bloomberg.

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила привлечение иностранного финансирования для планируемого приобретения Warner Bros.

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Paramount планирует приобрести Warner Bros. Discovery за $110 млрд с учетом долгов. Для финансирования сделки предусмотрено $24 млрд акционерного капитала от трех суверенных фондов Ближнего Востока.

Какие компании входят в Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery — одна из крупнейших медиагрупп в мире. В ее портфель входят:

  • Warner Bros — киностудия, производящая фильмы и сериалы;

  • CNN — международный новостной телеканал;

  • HBO и HBO Max — телевизионный и стриминговый бизнес;

  • Discovery — телеканалы и контент о науке, природе, путешествиях и реалити-шоу;

  • TNT Sports — спортивные трансляции;

  • TLC — развлекательный телеканал;

  • Cartoon Network — телеканал анимационного контента;

  • Adult Swim — бренд анимационных и развлекательных программ;

  • DC Studios — киновселенная и франшизы, связанные с героями DC Comics.

Таким образом, Paramount получит контроль над обширным каталогом фильмов и сериалов, стриминговыми платформами, телеканалами и новостными и спортивными медиа.

Кто покупает Warner Bros | Discovery

Покупателем выступает Paramount Skydance — медиакомпания, объединяющая Paramount и Skydance Media. Ее возглавляет Дэвид Эллисон, сын соучредителя Oracle Ларри Эллисона.

Ларри Эллисон должна помочь профинансировать сделку. Семья Эллисонов вместе с RedBird Capital Partners планирует сохранить контроль над объединенной компанией и все права голоса.

В то же время, согласно документам, представленным в FCC, иностранные инвесторы (в том числе с Ближнего Востока) будут контролировать 49,5% акций класса B Paramount. В компании подчеркивают, что это не означает передачи контроля над Paramount иностранным владельцам.

Читайте также: Netflix отказывается от покупки Warner Bros.: соглашение с Paramount признано более выгодным

Почему сделка вызывает споры

Одобрение FCC касалось привлечения иностранного финансирования, поскольку соглашение предусматривает контроль над телевизионными станциями в США.

Антимонопольные органы уже согласовали приобретение, однако соглашение столкнулось с судебными исками, которые подали генеральные прокуроры отдельных штатов и профсоюз сценаристов.

Член FCC от Демократической партии Анна Гомес раскритиковала решение. Она заявила, что иностранные правительства могут получить косвенное влияние на значительную часть объединенной медиакомпании. По ее словам, большие инвестиции в медиа могут влиять не только на структуру собственности, но и на контент и информационную политику.

Paramount, со своей стороны, утверждает, что семья Эллисонов сохранит контроль над компанией, а другие инвесторы не будут иметь управленческие права.


Как мы сообщали, АМКУ разрешил Paramount купить Warner Bros

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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