CNN, HBO, Warner Bros. и Discovery: кто получит контроль над гигантской медиаимперией

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила привлечение иностранного финансирования для планируемого приобретения Warner Bros. Discovery компанией Paramount Skydance. Регулятор заявил, что соглашение отвечает общественным интересам, сообщает Bloomberg.
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Paramount планирует приобрести Warner Bros. Discovery за $110 млрд с учетом долгов. Для финансирования сделки предусмотрено $24 млрд акционерного капитала от трех суверенных фондов Ближнего Востока.
Какие компании входят в Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Discovery — одна из крупнейших медиагрупп в мире. В ее портфель входят:
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Warner Bros — киностудия, производящая фильмы и сериалы;
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CNN — международный новостной телеканал;
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HBO и HBO Max — телевизионный и стриминговый бизнес;
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Discovery — телеканалы и контент о науке, природе, путешествиях и реалити-шоу;
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TNT Sports — спортивные трансляции;
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TLC — развлекательный телеканал;
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Cartoon Network — телеканал анимационного контента;
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Adult Swim — бренд анимационных и развлекательных программ;
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DC Studios — киновселенная и франшизы, связанные с героями DC Comics.
Таким образом, Paramount получит контроль над обширным каталогом фильмов и сериалов, стриминговыми платформами, телеканалами и новостными и спортивными медиа.
Кто покупает Warner Bros | Discovery
Покупателем выступает Paramount Skydance — медиакомпания, объединяющая Paramount и Skydance Media. Ее возглавляет Дэвид Эллисон, сын соучредителя Oracle Ларри Эллисона.
Ларри Эллисон должна помочь профинансировать сделку. Семья Эллисонов вместе с RedBird Capital Partners планирует сохранить контроль над объединенной компанией и все права голоса.
В то же время, согласно документам, представленным в FCC, иностранные инвесторы (в том числе с Ближнего Востока) будут контролировать 49,5% акций класса B Paramount. В компании подчеркивают, что это не означает передачи контроля над Paramount иностранным владельцам.
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Почему сделка вызывает споры
Одобрение FCC касалось привлечения иностранного финансирования, поскольку соглашение предусматривает контроль над телевизионными станциями в США.
Антимонопольные органы уже согласовали приобретение, однако соглашение столкнулось с судебными исками, которые подали генеральные прокуроры отдельных штатов и профсоюз сценаристов.
Член FCC от Демократической партии Анна Гомес раскритиковала решение. Она заявила, что иностранные правительства могут получить косвенное влияние на значительную часть объединенной медиакомпании. По ее словам, большие инвестиции в медиа могут влиять не только на структуру собственности, но и на контент и информационную политику.
Paramount, со своей стороны, утверждает, что семья Эллисонов сохранит контроль над компанией, а другие инвесторы не будут иметь управленческие права.
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