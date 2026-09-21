Пенсия в 2026 году: как купить стаж и когда это невыгодно

Нехватка страхового стажа может отсрочить выход на пенсию на несколько лет. В 2026 году украинцы могут докупить необходимый стаж с помощью добровольных взносов, однако за каждый месяц придется оплатить немалую сумму, пишет издание «На пенсии».

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Новые тарифные ставки: сколько стоит стаж?

Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» размер минимальной заработной платы составляет 8 647 гривен. Поскольку стоимость стажа напрямую привязана к этому показателю, минимальный единый социальный взнос (ЕСВ) за месяц теперь составляет 1 902,34 грн (22% от минималки).

В соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (Статья 10), в зависимости от способа докупки стажа, действуют две разные тарифные сетки:

Вариант № 1: покупка на будущее (текущее действие договора). Если человек не работает официально, но хочет, чтобы стаж шел, он платит стандартную цену — 1 902,34 грн в месяц (или 22 828,08 грн в год).

покупка на будущее (текущее действие договора). Если человек не работает официально, но хочет, чтобы стаж шел, он платит стандартную цену — 1 902,34 грн в месяц (или 22 828,08 грн в год). Вариант № 2: Единовременная оплата за прошедшие периоды. Если пенсионный возраст уже подошел, а стажа не хватает прямо сейчас, государство применяет двойной коэффициент. Одинарный месяц из прошлого обойдется в 3 804,68 грн, а круглогодично — в 45 656,16 грн.

Читайте: ВР приняла закон, позволяющий получить страховой стаж за период, когда взносы не уплачивались.

Покупать стаж или подождать?

Условия выхода на пенсию по возрасту четко прописаны в статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Согласно ей, в 2026 году для выхода на пенсию ровно в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если его меньше, придется ждать до 63 лет (требуется от 23 лет стажа) или даже до 65 лет (от 15 лет).

Эксперты по пенсионному праву отмечают: покупать стаж единовременным платежом за прошлые годы финансово целесообразно в двух случаях:

Если не хватает до 1−2 лет. Сумма выкупа через два года составит примерно 91,3 тыс. грн. Эта инвестиция полностью окупится выплатами, которые человек начнет получать сразу вместо того, чтобы три года жить вообще без пенсии до достижения 63-летнего возраста. Если у вас была высокая официальная зарплата. Если ваша будущая расчетная пенсия существенно выше минимальной, есть смысл докупить стаж и выйти на отдых.

Когда докупать стаж нет смысла?

Если человеку не хватает 3 или более лет стажа, сумма единовременного взноса превысит 137 тысяч гривен. Период окупаемости таких расходов затянется на долгие годы, поэтому целесообразнее либо официально трудоустроиться и доработать этот срок, либо ждать 63 или 65 лет.

Как оформить услугу?

Порядок заключения договоров о добровольном участии подробно регламентируется Инструкцией о порядке начисления и уплаты единого взноса, утвержденной Минфином.

Заключить такое соглашение могут граждане в возрасте от 16 лет, не являющиеся застрахованными лицами (не работают официально и не являются ФЛП).

Подать заявление можно двумя способами:

Онлайн — через личные кабинеты на Вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или на портале «Дія».

Лично — обратившись в территориальные органы Государственной налоговой службы (ГНС) по месту жительства.

Перед принятием решения специалисты рекомендуют воспользоваться бесплатным сервисом «Пенсионный калькулятор» на сайте ПФУ, чтобы точно просчитать свой стаж и ожидаемую сумму выплат.

Напомним

В 2026 году в Украине возраст выхода на пенсию одинаков для женщин и мужчин и зависит от накопленного страхового стажа:

в 60 лет — при наличии не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — при наличии от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет — при наличии от 15 до 23 лет стажа.

Если в 60 лет необходимого стажа нет, человек может продолжить работу и оформить пенсию после его накопления или по достижении 63 или 65 лет. При наличии менее 15 лет страхового стажа пенсия по возрасту не назначается — человек может претендовать на государственную социальную помощь в соответствии с установленными условиями.

Страховым считается период, за который уплачен единый социальный взнос в размере не меньше минимального.