Урана в океанах хватит на 50 тысяч лет: американский стартап готовит революцию в атомной энергетике

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 сентября 2026, 17:01 Читати українською

Урана в океанах хватит на 50 тысяч лет: американский стартап готовит революцию в атомной энергетике

Американский стартап Fluxnium, получивший финансирование от энергетической компании Constellation Energy, разрабатывает технологию добычи урана из морской воды. Об этом сообщает Gadget Review. Компания утверждает, что мировой океан содержит около 4 млрд тонн растворенного урана — примерно в тысячу раз больше, чем все известные запасы этого металла в твердых породах.

Американский стартап Fluxnium, получивший финансирование от энергетической компании Constellation Energy, разрабатывает технологию добычи урана из морской воды.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости


Потенциально этих ресурсов может быть достаточно для обеспечения человечества ядерным топливом на десятки тысяч лет. Однако технология пока остается на стадии разработки, а ее промышленная рентабельность не доказана.

Как будет работать технология Fluxnium

Стартап предполагает использовать специальные полимерные волокна на основе амидоксима. Они способны избирательно поглощать ионы урана, растворенные в морской воде.

Волокна в виде плетеных тросов будут подвешивать к океанским буям. Под водой они будут находиться от 30 до 60 дней, собирая уран из морской воды. После этого металл будут химически извлекаться из волокон и перерабатываться в «желтый кек» — концентрат оксида урана, используемый в производстве ядерного топлива.

Волокна можно использовать повторно. Кроме того, технология не предполагает масштабных земляных работ и образования значительных объемов отходов, характерных для традиционной добычи урана.

Главная проблема — высокая себестоимость

Несмотря на огромные потенциальные запасы, добыча урана из морской воды остается дорогой. По результатам предыдущих лабораторных экспериментов Министерства энергетики США его себестоимость превышала $200 за фунт.

Это более чем вдвое выше рыночной цены, по которой уран могут поставлять традиционные производители. Fluxnium планирует удешевить процесс благодаря увеличению площади поверхности волокон, оптимизации химических процессов и усовершенствованию системы размещения тросов в море.

В то же время, компания пока не назвала конкретную целевую себестоимость и признает, что коммерческая эффективность технологии еще не подтверждена.

Кто финансирует проект

Fluxnium привлекла $7 млн в рамках первоначального раунда финансирования. Его возглавила инвестиционная компания Congruent Ventures. В раунде также приняли участие Active Impact Investments и Constellation Energy — один из крупнейших операторов атомных электростанций в США.

Основатель Fluxnium Джефф Грин ранее работал над коммерциализацией мембран для опреснения воды и технологий прямого извлечения углекислого газа из воздуха.


Читайте также: Украина перестраивает урановую отрасль: что ждет «ВостокГОК»

Почему проект важен для ядерной энергетики

Спрос на уран может возрасти из-за планов разных стран расширять атомную генерацию. Дополнительным фактором является развитие центров обработки данных для искусственного интеллекта, нуждающегося в стабильном низкоуглеродистом источнике электроэнергии.

В то же время, значительная часть мировых поставок урана зависит от ограниченного круга стран, в частности Казахстана, Узбекистана, России, Намибии, Нигера и Китая. Это создает геополитические риски для цепей поставок ядерного топлива.

Fluxnium стремится произвести добычу урана из океана альтернативным источником сырья. Следующим этапом должна стать проверка заявленной экономики в условиях открытого моря.

Однако компания пока не обнародовала полный комплекс нормативных документов и оценок влияния проекта на морскую среду. Поэтому запасы урана в океане реальны, но возможность дешевой промышленной добычи еще предстоит доказать.

Как мы писали, Великобритания обеспечит Украину обогащенным ураном

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
BigBend
BigBend
20 сентября 2026, 19:01
#
Достатньо лише невеликої кількості урану по Кремлю, щоб в Україні запанував мир.
+
0
Kanarej
Kanarej
20 сентября 2026, 20:15
#
1) Не достатньо, бо влада не постраждає
2) Хто ж на це наважиться?
3) А якщо й наважиться, то співчуваю йому. Відповідь буде гарантована, причому асиметрична, враховуючи наявну кількість ядерної зброї у рашці. І її навіть ніхто не засудить, бо почнуть не вони.
4) Від просто урана до ядерної зброї великий шлях. В України є багато урану, і що це дає?
5) Мрії, мрії :)
+
0
lider2000
lider2000
20 сентября 2026, 21:11
#
Не обращай внимание на бота.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 26 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами