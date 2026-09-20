Урана в океанах хватит на 50 тысяч лет: американский стартап готовит революцию в атомной энергетике

Американский стартап Fluxnium, получивший финансирование от энергетической компании Constellation Energy, разрабатывает технологию добычи урана из морской воды. Об этом сообщает Gadget Review. Компания утверждает, что мировой океан содержит около 4 млрд тонн растворенного урана — примерно в тысячу раз больше, чем все известные запасы этого металла в твердых породах.

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Потенциально этих ресурсов может быть достаточно для обеспечения человечества ядерным топливом на десятки тысяч лет. Однако технология пока остается на стадии разработки, а ее промышленная рентабельность не доказана.

Как будет работать технология Fluxnium

Стартап предполагает использовать специальные полимерные волокна на основе амидоксима. Они способны избирательно поглощать ионы урана, растворенные в морской воде.

Волокна в виде плетеных тросов будут подвешивать к океанским буям. Под водой они будут находиться от 30 до 60 дней, собирая уран из морской воды. После этого металл будут химически извлекаться из волокон и перерабатываться в «желтый кек» — концентрат оксида урана, используемый в производстве ядерного топлива.

Волокна можно использовать повторно. Кроме того, технология не предполагает масштабных земляных работ и образования значительных объемов отходов, характерных для традиционной добычи урана.

Главная проблема — высокая себестоимость

Несмотря на огромные потенциальные запасы, добыча урана из морской воды остается дорогой. По результатам предыдущих лабораторных экспериментов Министерства энергетики США его себестоимость превышала $200 за фунт.

Это более чем вдвое выше рыночной цены, по которой уран могут поставлять традиционные производители. Fluxnium планирует удешевить процесс благодаря увеличению площади поверхности волокон, оптимизации химических процессов и усовершенствованию системы размещения тросов в море.

В то же время, компания пока не назвала конкретную целевую себестоимость и признает, что коммерческая эффективность технологии еще не подтверждена.

Кто финансирует проект

Fluxnium привлекла $7 млн в рамках первоначального раунда финансирования. Его возглавила инвестиционная компания Congruent Ventures. В раунде также приняли участие Active Impact Investments и Constellation Energy — один из крупнейших операторов атомных электростанций в США.

Основатель Fluxnium Джефф Грин ранее работал над коммерциализацией мембран для опреснения воды и технологий прямого извлечения углекислого газа из воздуха.



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Почему проект важен для ядерной энергетики

Спрос на уран может возрасти из-за планов разных стран расширять атомную генерацию. Дополнительным фактором является развитие центров обработки данных для искусственного интеллекта, нуждающегося в стабильном низкоуглеродистом источнике электроэнергии.

В то же время, значительная часть мировых поставок урана зависит от ограниченного круга стран, в частности Казахстана, Узбекистана, России, Намибии, Нигера и Китая. Это создает геополитические риски для цепей поставок ядерного топлива.

Fluxnium стремится произвести добычу урана из океана альтернативным источником сырья. Следующим этапом должна стать проверка заявленной экономики в условиях открытого моря.

Однако компания пока не обнародовала полный комплекс нормативных документов и оценок влияния проекта на морскую среду. Поэтому запасы урана в океане реальны, но возможность дешевой промышленной добычи еще предстоит доказать.

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