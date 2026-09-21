В правительстве готовят оптимизацию госаппарата: пересмотрят штат и количество заместителей

Правительство намерено провести комплексный пересмотр системы государственного управления, сократить лишние вакантные должности и оценить необходимое количество заместителей министров и руководителей центральных органов исполнительной власти. Цель перемен — сделать государственный аппарат в условиях войны более быстрым и эффективным. Об этом заявил в телеграмм-канале премьер-министр Сергей Корецкий.

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Проверят дублирование функций

В рамках реформы планируется проанализировать, где в системе государственного управления дублируются функции, есть лишние процессы или есть резервы для оптимизации.

После такого анализа должна быть определена объективная потребность в численности работников в соответствии с реальным объемом задач и функциями государства.

Отдельно просмотреть количество:

заместителей министров;

заместителей руководителей центральных органов исполнительной власти;

вакантных должностей в ЦОИВ.

Должности, в которых нет нужды, планируют сократить.

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Часть процессов цифровизируется

Отдельным направлением станет цифровизация государственного управления.

Правительство намерено проанализировать уровень цифрового управления и автоматизации внутренних процессов в центральных органах исполнительной власти.

Речь идет о сокращении времени и ресурсов на процедуры, которые можно перевести в цифровой формат или автоматизировать.

Изменят обучение госслужащих

Также планируется пересмотреть подходы к профессиональному обучению государственных служащих.

Система подготовки и повышения квалификации должна адаптироваться к современным потребностям государственного управления.

Кто будет отвечать за реформу

Реализация мероприятий возложена на соответствующие министерства и центральные органы исполнительной власти.

Их руководители уже получили соответствующие поручения.

Координацию и контроль за исполнением решений будет осуществлять Государственный секретарь Кабинета Министров Константин Марьевич.

Что это значит

Правительство пока не называет конкретного количества должностей, которые планирует сократить. Сначала должен пройти анализ функций и нагрузки каждого органа.

Поэтому речь идет не об объявленном массовом сокращении госслужащих, а о пересмотре структуры аппарата, ликвидации лишних вакансий, возможном сокращении управленческих должностей и более широкой автоматизации процессов.