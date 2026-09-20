iPhone 18 уже продают до официального старта: Гетманцев поставил под сомнение работу БЭБ и таможни

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил , что обновленные Бюро экономической безопасности и таможня не прошли проверку на эффективность.

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По его словам, новые модели iPhone 18, которые, по утверждению депутата, были ввезены контрабандой, уже продаются в известной торговой сети. В то же время, легальные импортеры смогут предложить эти смартфоны только после 25 сентября.

Гетманцев отметил, что разница в цене на одно устройство может достигать $1000. Он поставил под сомнение, в чьи карманы попадает эта прибыль.

«Обновленная таможня и обновленный БЭБ тест не прошли», — написал депутат.



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Дежавю со смартфонами



Он также напомнил, что еще в мае представители БЭБ доложили парламентскому комитету о закрытии дела, связанного с сетью Ябко. Таможня, со своей стороны, сообщала об изъятии смартфонов.

«Изъяты, но не у всех», — написал Гетманцев в своем Телеграмм-канале.



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