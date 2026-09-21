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21 сентября 2026, 9:02 Читати українською

Аналитик прогнозирует доллар выше 45 грн: что будет влиять на курс

Валютный рынок продолжает двигаться по негативному сценарию: давление создают проблемы с портами, обстрелы, сокращение предложения валюты, падение покупательной способности гривни и ускорение инфляции. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Валютный рынок продолжает двигаться по негативному сценарию: давление создают проблемы с портами, обстрелы, сокращение предложения валюты, падение покупательной способности гривни и ускорение инфляции.

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Согласно его прогнозу, на этой неделе межбанк может попытаться протестировать зону 44,75−44,85 грн за доллар.

Какой уровень станет критическим

По словам Шевчишина, успешный пробой верхнего предела этого диапазона откроет путь до 45 грн за доллар.

При закреплении выше этого уровня следующей зоной может стать 45,00−45,75 грн.

Аналитик отмечает, что после повышения ставки ФРС и коррекции евро такой сценарий становится базовым для рынка.

Впрочем, реализация этого сценария будет зависеть и от действий Национального банка.

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Что будет с наличным долларом

Для наличного рынка Шевчишин ожидает диапазон 44,75−45,25 грн.

Если движение на межбанке ускорится, наличный доллар может подняться до 45,50 грн.

Спрос населения уже на уровнях марта

Отдельным сигналом аналитик называет рост наличного спроса населения.

По его оценке, он уже вернулся к уровням марта, когда после подобного всплеска курс начал двигаться вверх.

Шевчишин считает, что население иногда реагирует на валютное давление раньше межбанка, поэтому нынешняя динамика может быть дополнительным сигналом в пользу сценария дальнейшего ослабления гривны.

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Что будет с евро

Евро на мировом рынке находится в фазе коррекции, поэтому сохраняется возможность дальнейшего его снижения против гривны.

Впрочем, Шевчишин отмечает, что для Украины евро имеет особое значение, поскольку значительная часть международной помощи поступает именно в этой валюте.

Снижение курса евро означает меньший объем гривны после конвертации этой помощи для финансирования бюджета.

Поэтому, по его оценке, НБУ, вероятно, будет пытаться не допустить падения безналичного курса ниже 51,0 грн за евро, а наличного ниже уровня около 51,5 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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