Apple расширяет iCloud+ в Украине: цены стартуют от $0,99

Компания Apple до конца сентября 2026 года расширит пакет iCloud+ в Украине, включив во все платные тарифы доступ к стриминговому сервису Apple TV и игровой платформе Apple Arcade без дополнительной платы. Об этом пишет 9to5mac.com.

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Что известно

Украина официально вошла в список более 100 стран и территорий, в которых Apple вводит новую модель подписки. Одновременно Apple TV расширяется на 59 новых рынков и по завершении запуска будет доступен примерно в 170 странах мира.

Согласно украинской странице iCloud, самый дешевый тариф iCloud+ на 50 ГБ стоит $0,99 в месяц и будет включать Apple TV и Apple Arcade. Тариф на 200 ГБ стоит $2,99, 2 ТБ — $9,99, 6 ТБ — $34,99, а 12 ТБ — $69,99 в месяц.

Apple TV предоставляет доступ к оригинальным сериалам, фильмам и документальным проектам Apple Originals, в то время как Apple Arcade содержит более 200 игр без рекламы и внутриигровых покупок.

Подпиской iCloud+ можно делиться еще с пятью членами семьи через Family Sharing. При этом персональные файлы, настройки и рекомендации каждого пользователя остаются отдельными.

Для пользователей, уже оплачивающих iCloud+, Apple TV и Apple Arcade должны быть добавлены автоматически без дополнительных затрат.

Если пользователь отдельно платил Apple TV или Apple Arcade, Apple предполагает перевод доступа к составу iCloud+, при этом прогресс и сохранение в играх Apple Arcade остаются доступными.

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На официальной украинской странице Apple новый пакет пока обозначен как появится «вскоре», поскольку компания запускает его постепенно до конца сентября.

Какие страны подключены

Кроме Украины, в программу включены Сербия, Черногория, Молдова, Грузия, Армения, Турция, Казахстан, Азербайджан, страны Западных Балкан, а также Индия, Сингапур, ОАЭ, Саудовская Аравия и десятки государств Африки, Азии и Ближнего Востока.