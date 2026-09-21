Во сколько обойдется газ в октябре: тарифы основных поставщиков

В октябре бытовые потребители продолжат платить за газ по действующим тарифам. Для клиентов «Нафтогаза», обслуживающего большинство украинских домохозяйств, цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Базовый годовой тариф компании зафиксирован до 30 апреля 2027 года.

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Сколько стоит газ у разных поставщиков

У других компаний цена отличается:

«Тернопольоблгазсбыт» — 7,96 грн/куб. м;

«Прикарпатэнерготрейд» — 7,98 грн/куб. м;

«Галнефтегаз» — 7,99 грн/куб. м;

«Львовэнергосбыт» — 8,20 грн/куб. м;

«Днепровские энергетические услуги» — 8,46 грн/куб. м;

«Киевские энергетические услуги» — 8,46 грн/куб. м;

«Ритейл Сервис» («СветГаз») — 9,99 грн/куб. м.

Таким образом, среди указанных поставщиков разница между самым низким и высоким тарифом составляет 2,03 грн за кубометр.

Отдельно нужно платить за распределение газа. Оплата за газ не ограничивается только стоимостью фактически потребленного ресурса.

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Домохозяйства ежемесячно также получают отдельную платежку за распределение газа.

Сумма этой платы определяется индивидуально для каждого потребителя и зависит от объема потребления в течение предыдущего газового года.

Мораторий на повышение тарифов на газ во время войны

В ходе военного положения в Украине продолжает действовать мораторий на повышение цен и тарифов в газовой и тепловой сферах. Его ввели Законом Украины № 2479-IX, чтобы сдержать рост коммунальных расходов населения.

Мораторий предполагает, что:

цена природного газа для бытовых потребителей не может быть выше той, которую соответствующий поставщик применял по состоянию на 24 февраля 2022;

тарифы на распределение газа не подлежат повышению;

не должны расти тарифы на тепловую энергию, отопление и горячую воду.

Ограничения будут действовать в течение военного положения и еще через шесть месяцев после месяца, в котором он будет прекращен или отменен. Это определено Законом № 2479-IX .