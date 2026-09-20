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20 сентября 2026, 16:10 Читати українською

Россия забрала контроль над бизнесом Auchan и Nestlé: активы отдали бывшему генералу полиции

Российские власти передали активы международных корпораций Auchan и Nestlé во «временное управление» малоизвестной компании, которой руководит бывший высокопоставленный чиновник МВД РФ. Об этом написала народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Российские власти передали активы международных корпораций Auchan и Nestlé во «временное управление» малоизвестной компании, которой руководит бывший высокопоставленный чиновник МВД РФ.


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По ее словам, Auchan не покинула российский рынок после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В России также продолжает работать Nestlé, которой принадлежат шесть заводов и обеспечивают работой около 7 тысяч человек.

Активы передали малоизвестной компании

Сейчас русские активы обеих интернациональных компаний передали в управление структуре «Л.Е.В. Менеджмент». Ее возглавляет бывший генерал-майор полиции Андрей Краюшкин, ставший директором компании только 10 сентября — примерно за неделю до принятия решения.

Как отмечает российский источник The Insider, в 2025 году Л.Е.В. Менеджмент" имел только одного работника, нулевую выручку и уставный капитал в размере 15 тысяч рублей.

Таким образом, активы крупных международных корпораций фактически передали под контроль структуры с минимальными масштабами деятельности и руководителем силового аппарата.


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Схема уже применялась к другим компаниям

Формально Россия пока не конфисковала активы Auchan и Nestlé. Однако международные корпорации потеряли контроль над своим бизнесом в РФ, поскольку им теперь управляет назначенная Кремлем структура.

По схожей схеме российские власти ранее передали под временное управление активы Danone и Carlsberg. Впоследствии обе компании лишились своего российского бизнеса.

Василевская-Смаглюк подчеркнула, что иностранные компании, продолжающие работать в России, рискуют потерять контроль над собственными активами.


Как мы писали, Danone выведет российскую дочь из бенефициаров Кременчугского молокозавода

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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